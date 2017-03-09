Хабаровские любители крутить винилы принимают поздравления

Сегодня, 9 марта, во многих странах празднуют дату, посвящённую электронной музыке и её создателям — Всемирный день диджея. Это событие одновременно является официальным праздником и благотворительной акцией, которую проводит с 2002 года Международная клубная индустрия.





Её организаторами также выступают фонд World DJ Fund и организация Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку для лечения детей и взрослых. Традиционно, вся прибыль, полученная диджеями, клубами и радиостанциями в этот день, направляется в различные международные детские фонды и учреждения.





Слово «диджей» — это озвученная английская аббревиатура DJ (полностью disc jockey), её используют для определения профессии человека, который выбирает и проигрывает для аудитории записанную музыку. Первоначально под диском подразумевали виниловые пластинки, но в последние годы всё большую популярность приобретают компакт-диски. В связи с этим сегодня эта профессия предполагает все виды музыкального воспроизведения, не зависящего от источника.









Например, радио-диджеи представляют и проигрывают музыку, которая передается по каналам радиовещания AM, FM, коротковолновым, цифровым или каналам радиостанций интернета. Клубные DJработают со звуком в барах, ночных клубах, на дискотеках и даже на стадионах. Мобильные диск-жокеи путешествуют с портативными системами и представляют музыку на различных мероприятиях. А иногда диджеи сами поют и играют рэп и регги.