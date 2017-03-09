В четверг в Хабаровске ожидают ещё немного снега

В дальневосточной столице сегодня, 9 марта, преимущественно ясный день. Солнечная погода продержится до вечера. Однако синоптики не исключают появления лёгкой облачности и несущественного снегопада.









Температура воздуха в утренние часы составит -15...-13 градусов по Цельсию. После обеда потеплеет до -5...-3 градусов.





Воздушные массы движутся с западной стороны. Скорость ветра составит от трёх до восьми метров в секунду. Кроме этого. специалисты Дальневосточного УГМС предупреждают об опасности гололёда: снег, раставяший накануне, 8 марта, за ночь успел превратиться в скользкую корку на тротуарах и дорогах.