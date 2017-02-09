Легкоатлеты из Хабаровского края взяли высшие награды "Русской зимы"

На всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Русская зима», которые проходили в Москве, спортсмены Хабаровского края стали обладателями двух золотых медалей. В прыжке в длину победителем стал Артем Примак, а Валерия Зырянова завоевала высшую награду в толкании ядра среди женщин.

Известно, что Примак свой победный результат — 7 метров и 94 сантиметра — установил в заключительной попытке. Этот прыжок не только принес Артёму золотую медаль, но и обновил его лучшее личное достижение, уточнили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Хабаровского края. Валерия Зырянова из Комсомольска-на-Амуре также установила для себя новый личный рекорд, толкнув ядро на 17.65 метра

Также две золотые медали на первенстве России среди юниоров, которое прошло в Новочебоксарске, завоевала комсомольчанка Елена Паушкина. Спортсменка показала лучший результат в беге на 1500 и 3000 метров. Её сестра Ольга Паушкина в этих же видах заняла шестое и седьмое места.

Ещё одна комсомольчанка Анастасия Махрова на первенстве страны стала серебряной призёрской в беге на 2000 метров с препятствиями, уступив три десятых секунды Анне Тропиной из Свердловской области