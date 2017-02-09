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Сборная Хабаровского края поберется за медали "Плетёного мяча"

Сборная Хабаровского края поберется за медали "Плетёного мяча"
Команда игроков 2004 года рождения примет участие в финальном этапе состязаний
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: федерация хоккея с мячом Хабаровского края

Финальный турнир всероссийских соревнований на призы клуба «Плетёный мяч» среди юношей 13 лет пройдёт с 12 по 19 февраля на стадионах «Станкостроитель», «Труд» и «Волга-Спорт-Арена» города Ульяновска. Участие в состязаниях примет сборная Хабаровского края. Уже завтра, 10 февраля команда Артёма Кизиллова отправится на заключительную часть соревнований.

Первый матч хабаровчане проведут уже 12 февраля. Соперником дальневосточной команды станет «СДЮСШОР-Волга». Всего сборной в рамках турнира предстоит провести семь игр. Ещё одна команда Хабаровского края завершает выступление в финальной части турнира «Плетёный мяч». Игроки 2005-2006 годов рождения принимают участие в состязаниях, которые проходят в Абакане. Сегодня подопечные Германа Янцена проведут заключительный матч, исход которого решит, станут ли представители Дальнего Востока призёрами. Сейчас хабаровчане находятся на четвёртой строчку турнирной таблицы.

«Команда проиграла лишь однажды, но было много ничьих. Однако выступили достойно, тренер на правильном пути, с творческим подходом. После этого турнира команда отправится на финал Кубка Святейшего Патриарха, который пройдёт на Красной площади. Подготовка к турниру пройдёт в условиях, максимально приближенных к тем, что будут в Москве. Игры пройдут на открытом стадионе, с такой же продолжительностью. Надоедало быть постоянно седьмыми, поэтому поставили задачу перед тренером — подняться выше по турнирной таблице», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель краевой федерации хоккея с мячом Олег Зиганшин.

Игроки 2002-2003 годов рождения примут участие в Спартакиаде учащихся. Соревнования пройдут с 4 по 10 марта в Ульяновске. А самая титулованная юношеская команда 2001-2002 года рождения под руководством Владимира Шестакова планирует выступить на всероссийский турнир. 

 
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