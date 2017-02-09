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В Хабаровске из-за каши с жуками уволят заведующего детским садом

В Хабаровске из-за каши с жуками уволят заведующего детским садом
К истории подключилось чиновники, которые устроили внутреннее расследование
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Управление образования администрации Хабаровска проводит внутреннее расследование ситуации с питанием воспитанников детского сада № 16 в посёлке Березовка. Об этом заявила глава ведомства Ольга Тен, отметив, что руководитель этого дошкольного учреждения работать на этой должности больше не будет.

«Я считаю, что данная ситуация недопустима для любого учреждения образования. Поставщики, которые привозят продукты, обязаны предъявлять сертификаты соответствия и другие документы на товар. Но кроме этого, руководители, в данном случае детского сада, обязаны постоянно лично осматривать крупу, молоко, хлеб и так далее — всё, чем кормят детей. Они несут за это ответственность», — уверена чиновница.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что родители воспитанников детского сада № 16 сами организовали проверку, не дожидаясь прокуроров, после того, как к ним попали снимки каши с жуками. Кроме насекомых, в еде дошколятам попадались куриные крылья с перьями, но руководство учреждения обратило на проблемы пристальное внимание только после того, как взрослые забили тревогу.

Наказание за инцидент понесли завхоз и повар, которого уже уволили. Ситуацию взяли на контроль специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а следом подключились сотрудники регионального управления СКР.

 
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