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Флаг чемпионата мира по бенди летит в Хабаровск в портфеле чиновника

Флаг чемпионата мира по бенди летит в Хабаровск в портфеле чиновника
Александр Федосов доставит стяг в город уже завтра
12 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: Bandyvesti.ru

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов доставит в дальневосточную столицу флаг чемпионата мира по хоккею с мячом. Сейчас чиновник находится в Москве, но уже завтра привезёт стяг в краевой центр.

«Завтра я уже буду на месте. Сейчас флаг передо мной, лежит в портфельчике. Будем решать, где флаг будет храниться, вероятнее всего, в арене «Ерофей», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Александр Федосов.

Флаг зампреду краевого правительства вручили в шведском Сандвикине во время церемонии закрытия 37-го чемпионата мира. Как писало агентство, следующее первенство планеты пройдёт в 2018 году в Хабаровске. Сейчас краевое министерство физической культуры и спорта подготавливает документы, чтобы определить оргкомитет турнира. Его возглавит губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, главой исполнительной дирекции станет руководитель арены «Ерофей» Сергей Гришин, а само спортивное сооружение получит статус оператора соревнований.

Состязания пройдут в арене «Ерофей» в январе 2018 года. Специалисты уже занялись разработкой брендбука, официального сайта и логотипа турнира. Завершить эту работу они планируют к концу февраля.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» также сообщало, что решение о проведении чемпионата мира в дальневосточной столице приняли 17 января в Москве на межведомственном совещании по проведению в Российской Федерации крупных спортивных международных мероприятий. 

Краевая столица дважды проводила у себя чемпионат мира по хоккею с мячом — в 1981 и 2015 годах. В первый раз сборная России на льду стадиона имени Ленина стала второй, уступив национальной команде Швеции, а через 34 года в арене «Ерофей» обыграла в финале «викингов» со счётом 5:3.

 
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