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Хабаровчане поехали за медалями чемпионата России по ездовому спорту

Хабаровчане поехали за медалями чемпионата России по ездовому спорту
Вместе с двумя каюрами, лыжницей, судьёй и помощником команды летят пять собак
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровчане отправились сегодня, 9 февраля, в Москву, а оттуда в Тверь, чтобы побиться за медали чемпионата России по ездовому спорту. Он будет проходить на протяжении двух дней — 11 и 12 февраля — в деревне Ямок. В составе сборной Хабаровского края — двое каюров, лыжница, судья и помощник команды, а также пять собак.


 

 

Все спортсмены на местном уровне уже отметились яркими достижениями. Так, лыжница Наталья Наумова стала победительницей недавно прошедшего в дальневосточной столице чемпионата «Амурская метель». В дисциплине скиджоринг она вместе с курцхааром Радой преодолела пятикилометровую трассу за 14 минут и 51,7 секунды.


 

 

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Наталья Наумова, в ездовой спорт она пришла одновременно с тем, как год назад завершила карьеру лыжницы, но осталась в любительском спорте. За это время она успела не раз занять места на пьедестале почёта. Так, на её счету второе место в чемпионате Хабаровска 2016 года, золото «Амурской метели-2016», высшая награда городского чемпионата нынешнего года, а также серебряная медаль регионального чемпионата «Драйленд» в 2016 году в дисциплине кани-кросс среди женщин.

На предстоящем чемпионате помогать ей будет доберман Бэйн. Первоначально напарником должен был стать ездовой метис Бон-Бон, но он на тренировке не захотел бежать в связке с лыжницей, поэтому пса заменили.


 

 

«Что ждёт меня на чемпионате России, я пока не знаю. Ожидаю, что будет очень много участников и сильное соперничество, поскольку ездовой спорт сейчас быстро развивается. Я знаю только, что с Камчатки поедет Наталья Орехова. Она сильная, уже выступала на больших соревнованиях. Несколько раз она приехала на них «тёмной лошадкой» и сразу же оказалась в числе призёров», — поделилась ожиданиями от предстоящих соревнований Наталья Наумова.


 

 

Каюры Станислав Маев и Евгений Муромцев будут выступать в спринте на упряжках из двух собак. Нарты вместе с собаками до Москвы будут добираться в багажном отделении. У спортсменов и животных будет чуть больше суток на акклиматизацию.


 

«Уже известна схема трасс, и у нас будет возможность 10 февраля проехать по ним: она уже будет размаркирована, и можно будет оценить те или иные сложные и простые участки. Кроме того, в конце первого дня соревнований пройдёт машер-пати, на которой представят всех спортсменов, а у сборных будет возможность сделать презентацию своего региона», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Станислав Маев.


 

Его супруге Марии Маевой предстоит судейство на соревнованиях. Правда, пока что она не знает, на каком участке — распределение мест будет накануне гонок. Кроме того, для Марии это — шанс повысить свою судейскую категорию: с третьей до второй. Помогать команде будет Елена Кошмелева.


 

 

Ожидание перелёта собаки перетерпели тихо, беспокойно вёл себя только самоед Беляш, привлекая внимание лаем на весь аэровокзал. Спортсмены признаются, что для собак поездка несомненный стресс, но каких-либо препаратов на время полёта они давать не будут. Иначе это может сказаться на состоянии животных на гонках.

 
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