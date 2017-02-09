В Ульчском районе закрыли доступ к заброшенному дому, где играли дети

В Ульчском районе Хабаровского края прокуратура через суд добилась закрытия доступа к заброшенному зданию. В больнице часто играли дети, из-за чего на объект обратили внимание в надзорном органе.

Прокуратура муниципального района провела проверку, в ходе которой установила, что на территории посёлка Циммермановка по улице Юбилейной стоит заброшенное строение участковой больницы. В здании нет входных дверей и оконных рам, не установлено никакой охраны. Любой посторонний мог попасть на заброшенный объект. По мнению прокурора, это могло привести к обрушению здания, пожару, совершению преступлений и травмам у детей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, иск с требованием закрыть доступ к строению удовлетворили в полном объёме. Суд обязал районную администрацию, в собственности которой находится здание, принять меры.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о другом заброшенном здании, в котором с опаской для здоровья играли дети. В дальневосточной столице возбудили уголовное дело по факту халатности, которая привела к травмам у подростков в недострое на улице Юнгов. Строение принадлежит ФГБОУ «Российская академия правосудия», где никаких мер для закрытия доступа в заброшенное здание не предприняли. В этом же доме орудовали хабаровские «живодёрки» — издевались над зверями и совершали тяжкие преступления в отношении людей.