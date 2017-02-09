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Жителя Хабаровского края осудят за взрыв гранаты на предприятии

Жителя Хабаровского края осудят за взрыв гранаты на предприятии
Фигуранта признали психически больным
16 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае под суд отправили местного жителя, который взорвал гранату на территории предприятия по производству бетона. Правоохранители завершили расследование уголовного дела. Охранника обвиняют в хулиганстве, незаконном хранении и ношении взрывного устройства, а также угрозе убийством.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», утром 5 мая 2016 года 67-летний мужчина подорвал себя ручной гранатой. По словам свидетелей происшествия, сотрудник предприятия приехал на работу после звонка руководства. Охранник не вышел вовремя на свой пост, своему начальнику он сообщил, что собирается увольняться. После личного разговора работник вышел на улицу и взорвал ручную гранату.

Официальные данные отличались от этой версии. По информации регионального управления МВД России, находящийся в алкогольном опьянении сторож предприятия принёс на рабочее место гранату и потребовал денежной компенсации за отстранение от работы. В результате неосторожного обращения с боеприпасом злоумышленник выронил её на землю, после чего произошёл взрыв.

Новые сведения опубликовала пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по краю. Мужчина действительно не вышел на работу вовремя — прибыл только в 11 часов утра в состоянии алкогольного опьянения. Его отстранили от работы, но около 15 часов обвиняемый вернулся, сообщил, что увольняется, и стал требовать от руководства деньги. Следователи выяснили, что охранник вёл себя неадекватно, а затем достал гранату, выдернул чеку и бросил взрывное устройство на землю.

Кроме виновника происшествия, пострадали ещё двое — начальник узла производственной базы и другой охранник. Оба получили незначительные телесные повреждения. В ходе расследования выяснилось, что фигурант страдает психическим заболеванием, которое не позволяет ему руководить своими действиями, осознавать их значение и последствия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, уголовное дело направили в суд с утверждённым постановлением о применении к мужчине принудительной меры медицинского характера.

 
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