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В Хабаровске хотят снизить цену на энергию для трамваев и троллейбусов

В Хабаровске хотят снизить цену на энергию для трамваев и троллейбусов
В правительстве края от такой идеи отказались
12 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Законодательной Думе Хабаровского края обсудили идею о снижении цены за электричество для общественного транспорта — троллейбусов и трамваев. От региональной организации профсоюза работников жизнеобеспечения поступило обращение, в котором депутатов попросили подключиться к решению вопроса. В ответ в региональный парламент пригласили представителей всех организаций, которые могут помочь в решении проблемы: комитета по ценам и тарифам краевого правительства, министерств финансов и юстиции региона, администрации города, энергетиков, а также трамвайно-троллейбусного управления.

На совещании отметили, что ТТУ проходит процесс оздоровления. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в январе этого года на линии выпустили три новых трамвая. Вагоны купили, несмотря на то, что пассажиропоток упал: загруженность трамваев и троллейбусов составляет около 35 %. Предприятию удалось сохранить прежний уровень доходов, но, по словам исполнительного директора ТТУ Николая Илющенко, со всеми расходами предприятие справиться не может, поэтому ему нужны льготы на оплату электроэнергии.

«Вопрос требует проработки. Считаю, необходима комплексная программа, в которой будут чётко видны мероприятия по оздоровлению предприятия, меры, предпринимаемые для наполнения маршрутов пассажирами, вклад администрации города Хабаровска в этот процесс. Увидев такую программу, мы сможем говорить более конкретно об участии края в этом направлении. Троллейбусы и трамваи — транспорт общедоступный, экологичный и необходимый в наших городах, особенно учитывая пробки на дорогах и с каждым годом увеличивающееся число личного автотранспорта», — подчеркнул первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, каждый месяц на оплату электроэнергии ТТУ нуждается примерно в 7,5 миллиона рублей. Однако в комитете по ценам и тарифам правительства края решили, что выделение денег из бюджета региона на открытие льготного тарифа на электричество нецелесообразно. Нужно сокращать издержки, в том числе на общехозяйственные расходы. Замдиректора ПАО «ДЭК» по работе с юридическими лицами Людмила Кротова посоветовала руководству ТТУ пересмотреть тарифные планы на электроэнергию и выбрать более выгодный.

Ранее агентство писало, что трамвайно-троллейбусное управление признали банкротом летом прошлого года. Заявление о принятии такого решения руководство предприятия подало в начале декабря 2015 года. Причиной к началу процедуры послужили крупные долги транспортников.

 
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