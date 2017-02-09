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Проект учёных из Хабаровска получил грант от Минобрнауки России

Проект учёных из Хабаровска получил грант от Минобрнауки России
Разработку будут применять в производстве деталей из алюминия
18 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-центр ТОГУ

Хабаровские учёные получат от министерства образования и науки России грант на реализацию своего проекта. Группе из Тихоокеанского государственного университета выделили деньги на создание нового алюминиевого сплава с использованием редкоземельных элементов. В разработке идеи приняли участие и преподаватели, и студенты, которые включат работу над этим проектом в своё портфолио и смогут принимать участие в конкурсах на другие гранты.

«Разработка будет применяться на предприятиях, которые занимаются литьём различных деталей из алюминия. Прорабатывать проект мы начали три года назад. Финансирование пока не поступило, как только это произойдёт — приступим к реализации», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заведующий кафедрой «Литейное производство и технологии металлов» ТОГУ, доктор технических наук Эрнст Ри.

По его словам, отбор проектов на получение денежной поддержки от Минобрнауки России был серьёзным. Комиссия оценивала, в первую очередь, актуальность идей и качество их проработанности. Всего на соискание подали больше 2500 заявок со всей страны, из которых в министерстве отобрали 444 проекта, предложенных 125 организациями. На поддержку всех идей выделили 2,9 миллиарда рублей.

 
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