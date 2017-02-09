Трое автомобилистов пытались незаконно доставить в Хабаровск осётр

Больше ста фрагментов рыб осетровых пород обнаружили полицейские у автолюбителей на трассе Николаевск-на-Амуре — Селихино в Хабаровском крае. За незаконный оборот водных биологических ресурсов принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу, мужчинам грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

Машины, которые двигались колонной, стражи правопорядка остановили на 502 километре трассы Николаевск-на-Амуре — Селихино. Выяснилось, что автомобилисты направлялись в Хабаровск. При досмотре транспортных средств в салоне одной из иномарок правоохранители нашли 56 фрагментов рыб осетровых видов, а во второй — 51 фрагмент. Водитель третьего авто объяснил, что обнаруженный груз принадлежит ему. Осетра он купил у неизвестного на береговой линии села Константиновка. Водителей двух иномарок он попросил перевести груз в дальневосточную столицу. Документов, подтверждающих легальность продукции, мужчина предоставить не смог.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, органы дознания ОМВД России по Ульчскому району возбудили уголовные дела. Двоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, третьего — под обязательство о явке. Фрагменты обнаруженных краснокнижных рыб полицейские изъяли и передали на ответственное хранение.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в крае нередко находят злоумышленников, которые добывают или перевозят осётр незаконно. Так, недавно один из покупателей краснокнижной рыбы «сдал» полицейским контрабандистку. Жительница Николаевска-на-Амуре продавала деликатес на местном рынке.