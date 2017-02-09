Трассу Хабаровск — Комсомольск закрыли для автобусов

В Хабаровском крае ввели временное ограничение движения пассажирских автобусов по трассе, связывающей дальневосточную столицу и Комсомольск-на-Амуре. Меры приняли из-за плохих погодных условий на магистрали. На дороге сейчас ухудшенная видимость из-за метели и снежный накат.

«Ограничение действует с 10:00. Краевая ГИБДД рекомендовала «Хабаровскуправтодору» принять эти меры, содержатель автомобильной дороги закрыл трассы для автобусов категорий «М2» и «М3». Ограничение будет действовать до устранения последствий непогоды» — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник отдела пропаганды краевой ГИБДД Вячеслав Бондарев.

Госавтоинспекторы советуют автомобилистам без надобности не выезжать на трассу Хабаровск — Комсомольск и быть предельно аккуратными на дорогах региона. Из-за последствий циклона на трассе уже произошло смертельное ДТП. Как писало агентство, 7 февраля в районе 348-го километра столкнулись три машины, погибли два человека. Предположительно авария произошла из-за того, что одно из транспортных средств выехало на встречную полосу. Во время непогоды на проезжей части образовалась наледь.

По прогнозам синоптиков, циклон на территории северных районов Хабаровского края продержится до выходных. Дальневосточную столицу он заденет лишь немного — в городе пройдёт небольшой снег.