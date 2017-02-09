Петроглифы Сикачи-Аляна будут охранять на государственном уровне

Петроглифы в нанайском селе Сикачи-Алян Хабаровского края стали объектами культурного наследия федерального значения. Соответствующие приказы подписали в министерстве культуры Российской Федерации. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступят в силу 14 февраля.

«Раньше петроглифы были объектами культурного наследия регионального наследия, теперь их признали таковыми на федеральном уровне. На территории, где находятся древние рисунки, будут действовать все те же ограничения, что и раньше: запрещена любая хозяйственная деятельность, кроме научной», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия краевого правительства Аркадий Шиповалов.

Ранее агентство писало, что в краевом научно-производственном центре по охране памятников истории и культуры серьёзно обеспокоены состоянием петроглифов. Объект может в ближайшее время «выпасть» из предварительного списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, потому что на нём ничего не происходит. Комплекс подвергается атакам вандалов, он не благоустроен и постепенно разрушается. При этом учёные продолжают делать открытия на этом давно, казалось бы, изученном объекте.