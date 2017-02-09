Французская фирма откроет в ТОР "Хабаровск" производство электроники

Представители компании рассчитывают, что спрос на продукцию будет и в ДФО, и за рубежом

На территории опережающего развития «Хабаровск» на площадке «Ракитное» планирует разместить своё предприятие французская группа компаний Legrand. Там представители фирмы хотят открыть сборочное производство электроники с расчётом на то, что это будет востребовано не только на Дальнем Востоке России, но и в азиатских странах.

«Наша компания заинтересована в размещении производства кабеленесущих систем, шинопроводов, шкафной продукции, холодильного оборудования, а также уличных светильников на территории Дальнего Востока и ТОР Хабаровского края», — озвучил генеральный директор группы Legrand в России Алексис Конан.

Бизнесмен сообщил о планах на рабочей встрече с представителями Агентства инвестиций и развития Хабаровского края. Как сообщает пресс-служба организации, продукция компании представлена на дальневосточном рынке, а в столице округа работает её представительство. Первый заместитель председателя правительства региона по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка подтвердил, что власти субъекта заинтересованы в этом проекте. Его сопровождением займётся краевое агентство инвестиций.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о других идеях, которые реализуются на площадке «Ракитное». В ноябре прошлого года там заложили капсулу в основание оптово-распределительного агропромышленного парка «Агрохаб». На первом этапе там появится оптово-распределительный центр мощностью хранения до 60 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции в год, на втором — сам парк, который сможет переработать до 88 тысяч тонн в год. Также на территории планируют построить логистический центр единой системы соцпитания за счёт частного инвестора.