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За двойное убийство комсомольчанину дали пожизненное заключение

За двойное убийство комсомольчанину дали пожизненное заключение
Преступление он совершил из ревности
21 минуту назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жителя Хабаровского края приговорили к пожизненному заключению за убийство двоих мужчин. На преступление комсомольчанина толкнула ревность. Он лишил жизни брата и молодого человека девушки, за которой пытался ухаживать.

Следствие и суд установили, что 40-летний мужчина 16 октября 2015 года пришёл в гости к знакомому жителю Комсомольска-на-Амуре. В квартире также были соседи, среди которых — молодая девушка. Осуждённый стал оказывать ей знаки внимания. Через какое-то время в квартиру пришли брат девушки и её молодой человек. Между парнями и обвиняемым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанёс им смертельные ножевые ранения, после чего покинул квартиру.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, суд назначил виновному наказание в виде пожизненного заключения. Отбывать свой срок мужчина будет в колонии особого режима.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожих преступлениях. Так, житель краевого центра, работавший в кафе поваром, несколько лет встречался с местной 27-летней жительницей. В середине июля 2016 года хабаровчанка решила расстаться со своим молодым человеком. Позже потерпевшая зашла в гости к мужчине. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой фигурант из ревности задушил женщину, а затем нанёс себе несколько ножевых ранений. А житель Амурска во время застолья начал оказывать даме знаки внимания и уговаривать её съехать от хозяина квартиры, которому это не понравилось. В процессе выяснения отношений обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил им настойчивого кавалера, отчего тот скончался.

 
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