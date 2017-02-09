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"СКА-Хабаровск" подписал двух полузащитников

"СКА-Хабаровск" подписал двух полузащитников
Состав команды пополнили Артур Рылов и Максим Астафьев
8 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» подписал контракты с двумя новичками. Состав команды пополнили полузащитник воронежского «Факела» Артур Рылов и его коллега по амплуа из саранской «Мордовии» Максим Астафьев.

Артур Рылов — воспитанник волгоградского спортивного интерната при клубе «Ротор». Профессиональную карьеру начал в 2007 году в клубе «Москва», в рядах которого провёл 29 матчей за «дубль». В основном составе дебютировал 4 апреля 2008 года. В марте 2010 стал игроком самарских «Крыльев Советов», за которые провёл два матча и ещё 15 (3 гола) – в составе самарской «молодёжки». В августе 2010 года на правах аренды перешёл в «Спартак» из Нальчика.

По информации пресс-службы хабаровского клуба, в сезонах 2011-2012 игрок выступал за столичное «Торпедо», в составе которого в общей сложности сыграл 49 матчей и забил пять голов. В мае 2012 года получил вызов во вторую сборную России. В мае 2012 года подписал трёхлетний контракт с волгоградским «Ротором», за который выступал на протяжении двух следующих сезонов. Следующим клубом в карьере футболиста стал ярославский «Шинник», за который в сезонах 2012-2013 и 2013-2014 Рылов провёл 33 матча и забил четыре мяча, после чего перебрался в воронежский «Факел», где и продолжал свою карьеру до недавнего времени. В составе воронежцев принял участие в 44 встречах, в которых отметился восьмью голами.

Максим Астафьев в 2000 году попал в «Зенит-2», а через год впервые вышел в основном составе команды. Всего в дебютном сезоне игрок был на поле в девяти играх чемпионата России, в которых отметился тремя голами. В 2002 году вышел на поле в 12 матчах Премьер-лиги и забил два мяча. В дальнейшем стал реже попадать в основной состав команды. Летом 2004 года, не имея игровой практики в «Зените», полузащитник перешёл в «Луч-Энергию», выступавший в первом дивизионе. В 2005 году помог команде из Владивостока стать победителем турнира и выйти в Премьер-лигу.

В январе 2008 года футболист перешёл в «Ростов» и вместе с командой сумел вернуться в элиту, став победителем первого дивизиона, а в 2009 году помог ростовчанам закрепиться в Премьер-лиге. Всего в Ростове сыграл 56 матчей, в которых сумел отличиться четыре раза. В 2010 году перебрался в «Сибирь». В декабре 2012 года полгода играл в аренде у екатеринбургского «Урала». Перед началом сезона 2013-2014 отправился на просмотр в «Томь», по итогам которого заключил однолетний контракт с клубом. В 2014 году вновь выступал за «Сибирь», а в декабре 2014 подписал контракт с «Тосно», за который выступал в сезонах 2014-2015 и 2015-2016. Следующим клубом в карьере футболиста стала саранская «Мордовия», за которую в сезоне 2016-2017 Астафьев отыграл 18 матчей, отметившись четырьмя голами.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «СКА-Хабаровск» отправился на Кипр, где примет участие в розыгрыше Кубка ФНЛ. Он начнётся 11 февраля, «армейцы» стартуют в нём на следующий день. Первым соперником игроков из дальневосточной столицы станет «Тюмень».

 
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