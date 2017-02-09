Предприимчивый хабаровчанин пойдёт под суд за кражи с рынка

Он похищал только то, что можно было быстро и легко продать

Жителя дальневосточной столицы отправили под суд за серию краж с Центрального рынка. Он взломал замки нескольких киосков и похитил оттуда еду и одежду. Добычей обвиняемого стали мороженая рыба, мясо, икра и одежда. Награбленным имуществом злоумышленник торговал.

По версии следствия, 53-летний хабаровчанин с октября по декабрь 2016 года по ночам взламывал замки киосков на Центральном рынке и незаконно проникал внутрь. Он физически не мог унести много мешков с похищенным имуществом, поэтому обращался за помощью к дорожным рабочим, которые около рынка выполняли уборочные работы. Обвиняемый представлялся бизнесменом и говорил, что в мешках у него нереализованный товар. Злоумышленник просил рабочих отвезти мешки в ковше погрузчика к себе домой.

Обвиняемый похищал только то, что можно было продать в считанные часы. Так, 8 ноября 2016 года он похитил трикотажную продукцию на сумму 178 тысяч рублей. Он сбыл практически всё на следующий день, оставив себе только пару кроссовок, которые изъяли правоохранители. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, всего мужчина совершил три кражи, общий ущерб от которых составил около 250 тысяч рублей. Злоумышленник полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Похожий случай произошёл на Центральном рынке краевой столицы летом прошлого года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», преступники ночью отгибали рольставни, проникали в киоски и выносили выставленный на прилавках товар. Они забрали замороженную мясную продукцию, 70 килограммов рыбы и ягоды. В одном из павильонов добычей злоумышленников стали восемь ящиков свежей клубники. Всего владельцы лишились товара на 30 тысяч рублей. Подозреваемых задержали и поместили под стражу.