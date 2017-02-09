В Хабаровском крае войска спецназа напали на "врага" с воздуха

В Хабаровском крае прошли учения подразделений спецназначения ВВО. Группы спецназа вертолётами Ми-8 АМТШ забросили в тыл условного противника. Военные десантировались с высоты 900 метров на современных парашютных системах «Арбалет». «В ходе тактико-специального занятия военнослужащие отработали задачи приземления и маскировки парашютов в режиме радиомолчания. Скрытно выдвинувшись в заданный район, группы спецназа произвели захват стратегически важного объекта условного противника», — сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Военным помогали беспилотные летательные аппараты, которые сопровождали наземную часть учения. Устройства передавали бойцам спецназа необходимую информацию. В рамках практических занятий военные разведчики выполнили упражнения учебных стрельб. Подобные тактико-специальные учения проходят в регионе регулярно. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в недавней тренировке бойцы спецназа выступили в роли условных террористов. Военнослужащие подразделений антитеррора, при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр», блокировали диверсионно-разведывательную группу «противника», которая пыталась захватить КПП штаба округа.

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