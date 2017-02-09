У хабаровских стоматологов сегодня есть повод сказать тост

Хабаровчане сегодня, 9 февраля, одними из первых отметят Международный день стоматолога. Этот праздник образовали в День святой Аполлонии — христианской мученицы, которой, по легенде, нужно молиться, чтобы прошла зубная боль.

Аполлония — дочь александрийского чиновника, которая уверовала в Христа. Другие жители решили, что она подавала плохой пример согражданам, которые должны были придерживаться многобожия и верить в божественное происхождение императора. Они под пытками требовали, что Аполлония отреклась от своей веры, но девушка предпочла умереть и бросилась в огонь. Это случилось 9 февраля 249 года.

Кроме того, в России сегодня отмечается праздник гражданской авиации. В этот день в 1923 году в стране появился воздушный флот, который начал перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы.

Также повод поднять рюмку есть у любителей стриптиза. Этот танец впервые увидели 9 февраля 1893 года в парижском кабаре «Мулен Руж». За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции.



