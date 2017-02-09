Сегодня четверг, 09 февраля 2017 года, 08:15
Синоптики обещают тёплый и снежный четверг в Хабаровске
Синоптики обещают тёплый и снежный четверг в Хабаровске
Хабаровских водителей не пугают инспекторы ДПС со "Светом" в руках
Хабаровских водителей не пугают инспекторы ДПС со "Светом" в руках
Стало известно, какая песня может стать гимном Владивостока
Стало известно, какая песня может стать гимном Владивостока
На прилавках Хабаровского края появилась водка "с самолётом"
На прилавках Хабаровского края появилась водка "с самолётом"
На третьем ВЭФ силовиков не будут морить голодом
На третьем ВЭФ силовиков не будут морить голодом
Регионы:


Популярное
вчера, 10:39
В Приморье жестоко избили журналиста – друга главы Дальнегорска
вчера, 10:58
Приморцы встретили тигра на "Штыковских прудах"
вчера, 11:24
С владивостокских дорог исчезли автомобили
вчера, 10:25
По решению приморского суда Роскомнадзор снял блокировку YouPorn
вчера, 09:15
Благодаря хабаровчанам скульптуры из снега не доживут до весны
вчера, 13:32
В Приморье погибли тонны яблок
вчера, 18:24
Стало известно, какая песня может стать гимном Владивостока
вчера, 13:45
Баба Валя из Приморья покорила Instagram: меня лайкает твой дед
вчера, 15:17
В Приморье школы и садики полностью или частично закрывают на карантин
вчера, 08:35
Сегодня в некоторых домах Владивостока света не будет до 17:00

Обсуждаемое
вчера, 13:32
12

В Приморье погибли тонны яблок
вчера, 10:25
10

По решению приморского суда Роскомнадзор снял блокировку YouPorn
вчера, 18:24
9

Стало известно, какая песня может стать гимном Владивостока
вчера, 19:11
5

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
вчера, 18:30
3

Хабаровских водителей не пугают инспекторы ДПС со "Светом" в руках
вчера, 19:10
3

Последнюю главу "Обители зла" презентуют в Хабаровске
вчера, 12:01
2

Медицинские эксперты: в Приморье растёт число больных глаукомой
вчера, 12:20
2

Более 12 тысяч приморских пенсионеров получают компенсации капремонта
вчера, 17:50
2

На прилавках Хабаровского края появилась водка "с самолётом"
вчера, 20:14
2

Во Владивостоке новый троллейбус станет подспорьем для инвалидов
Народный топ новостей

Гость
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню

Актуально
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы вчера, 12:15
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме 07.02.2017
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1172



Система Orphus

Синоптики обещают тёплый и снежный четверг в Хабаровске

Синоптики обещают тёплый и снежный четверг в Хабаровске
Температура воздуха днём достигнет -7 градусов по Цельсию
только что
Погода | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице сегодня, 9 февраля, ожидается небольшой снег. По прогнозам синоптиков, осадки могут возникать в течение всего дня.

Ночью температура воздуха составила -20…-18 градусов по Цельсию. Юго-западный ветер дует со скоростью 4-9 метров в секунду.


 

Днём станет несколько теплее — воздух прогреется до -9…-7 градусов. По данным специалистов Хабаровского гидрометцентра, направление и скорость ветра в течение дня не изменятся.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru