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Ландшафт парка "Северный" в Хабаровске разнообразит семейный экопарк

Ландшафт парка "Северный" в Хабаровске разнообразит семейный экопарк
Для воплощения проекта нашли инвестора
сегодня, 19:05
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Хабаровчане в скором времени увидят в парке «Северный» сказочный замок с крепостной стеной. Эти объекты станут частью нового проекта, за воплощение которого уже взялся инвестор. На площади в две тысячи квадратных метров появится семейный экопарк.

Вход в новый комплекс оформят в виде крепостной стены, сложенной из камня, а основным объектом станет сказочный замок. При создании его концепции авторы проекта изучили более 50 сооружений средневековой Европы и России. При строительстве планируют использовать тяжёлые деревянные балки, суровую каменную кладку, оконные оклады, подъёмный мост. Рядом с замком появится арена для проведения рыцарских турниров, украшенная фонтаном. На прилегающей территории разобьют пикниковую зону для проведения семейных праздников и приготовления мяса и овощей на мангале. Кроме того, в экопарке построят скалодром, верёвочный парк, футбольное поле, аттракционы, а также детскую гоночную трассу, где юные посетители парка смогут поучиться правилам дорожного движения и прокатиться на мини-поезде. Также создатели парка обещают, что на этой территории появятся водопад и интересные арт-объекты, на фоне которых можно будет устраивать фотосессии.

Общая площадь экопарка составит более двух тысяч квадратных метров, а его стоимость оценивается в сумму около 100 миллионов рублей. Эти средства вложит инвестор. Мэр Хабаровска Александр Соколов уже ознакомился с проектом семейного экопарка и высоко оценил его. Он отметил, что развитие парков «Северный» и имени Гагарина очень важно для жителей Хабаровска.

«Будем развивать эти территории, продолжим работы. Инвесторам, которые займутся этим, нужно помогать. После завершения работ, я думаю, это будут места, на которых хабаровчане и гости города с удовольствием будут проводить время», — отметил Александр Соколов.

Инвестор уже приступил к строительству. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Семейный экопарк — не первый проект, который хотят воплотить в «Северном». Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на территории могла появиться этническая деревня «Нанай Боани», в которой планировали воссоздать быт аборигенов Приамурья. На территории в полгектара авторы идеи предлагали разместить дома, выполненные в традиционном стиле коренных малочисленных народов. Но начало строительства отложилось на неопределённый срок. Идейный руководитель проекта — президент объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья Леонид Сунгоркин — до сих пор ждёт от департамента имущественных отношений администрации Хабаровска и от мэрии официальных документов, которые подтвердили бы одобрение проекта.

 
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