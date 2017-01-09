Хабаровские болельщики "Амура" смогут лучше разглядеть игроков на льду

В первых числах января на домашней площадке хабаровского хоккейного клуба «Амур» — «Платинум Арене» — установили новую бортовую систему. Её заменили впервые с открытия спортивно-зрелищного комплекса. Теперь она соответствует требованиям регламента КХЛ.

«Такая же бортовая система использовалась на Олимпиаде в Сочи, например. Её основная особенность в том, что она амортизирует удары, смягчает их. Пластика стало меньше, он стал ниже, а стеклянная часть стала выше. Это увеличивает обзор для болельщиков», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

Демонтаж старых бортов начали в конце декабря 2016 года, а уже 2 января 2017-го новая система, изготовленная в Финляндии, была готова к матчам. Её устанавливали представители фирмы-изготовителя и местные специалисты. Боевое крещение новые бортики успешно прошли на матчах молодёжной хоккейной команды «Амурские Тигры».

«Это суперсовременная система, в её комплекте есть два видеоборта, которые позволяют показывать меняющуюся рекламу. Система не только менее травмоопасная для игроков, но и более удобная для болельщиков», — отметил Алексей Чечелев.

Оценить более широкий обзор поклонники хоккея смогут уже 12 января во время матча с минским «Динамо».