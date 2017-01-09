Педагоги дошкольного образования Хабаровска поборются за 100 тысяч

Педагоги дошкольного образования и студенты, которые планируют работать в этой области, примут участие во всероссийском конкурсе на стипендии и гранты имени Льва Выготского. Работающие и будущие специалисты Хабаровского края могут получить до 100 тысяч рублей на свои проекты.

«Конкурс ориентирован на студентов пятого курса и магистрантов педагогических и гуманитарных направлений обучения, второе направление — это педагоги дошкольного образования. Этот конкурс — для тех, кто разрабатывает инновации в этой сфере. Деньги должны быть потрачены на реализацию проекта — это обязательное условие. В заявке можно описать свою идею или уже действующий проект, которому нужно финансирование. Об этом мероприятии в Хабаровске и в крае мало кто знает, но это реальная возможность реализовать свои идеи в сфере дошкольного образования», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор конкурса на территории ДФО Ксения Божок.

Конкурсу дали имя советского психолога Льва Выготского. Его исследования оказывают влияние на современное дошкольное образование, а труды издаются на разных языках. Заявки от желающих поучаствовать в конкурсе принимаются до 14 февраля этого года на сайте организаторов. По итогам состязания 400 студентов получат по 20 тысяч рублей, 240 педагогов — по 50 тысяч рублей и 100 педагогов — по 100 тысяч рублей.