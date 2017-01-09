В Закдуме Хабаровского края пересмотрят правила продажи алкоголя

В краевом парламенте народные избранники соберутся на первые в 2017 году заседания постоянных комитетов. Они обсудят результаты проверки, которую проводили специалисты Контрольно-счётной палаты по расходам из регионального бюджета на дополнительное образование детей, а также заслушают поправки к правилам розничной продажи алкоголя.

На повестке дня постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию — восемь вопросов. Законопроект «О признании утратившими силу Закона Хабаровского края «О безвозмездной передаче доли краевой государственной собственности в завершённых реконструкцией (строительством) объектах недвижимости» и статьи 7 Закона Хабаровского края «О внесении изменений и дополнений в отдельные законы Хабаровского края» рассмотрят в первом чтении. Также депутаты заслушают информацию о результатах проверки Контрольно-счётной палаты региона на предмет законности и результативности использования средств краевого бюджета, которые выделяли на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг в сфере дополнительного образования детей. Кроме того, на заседании рассмотрят проекты федеральных законов, касающиеся вопросов ведения комитета и обращения представительных органов государственной власти других регионов России.

На заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательс тва и инфраструктуры народные избранники планируют рассмотреть шесть вопросов. Как сообщает пресс-служба Законодательной Думы региона, один из них — законопроект, который вносит изменения в краевой закон «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Хабаровском крае». Его рассмотрят в первом чтении. Этот вопрос актуален в связи с тем, что с 31 марта 2017 года вступает в силу пункт 11 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Региональный проект, который обсудят народные избранники, должен привести краевой закон в соответствие с федеральным.