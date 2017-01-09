В Закдуме Хабаровского края пересмотрят правила продажи алкоголя

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Депутаты соберутся на первые в новом году заседания постоянных комитетов
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В краевом парламенте народные избранники соберутся на первые в 2017 году заседания постоянных комитетов. Они обсудят результаты проверки, которую проводили специалисты Контрольно-счётной палаты по расходам из регионального бюджета на дополнительное образование детей, а также заслушают поправки к правилам розничной продажи алкоголя.
На повестке дня постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию — восемь вопросов. Законопроект «О признании утратившими силу Закона Хабаровского края «О безвозмездной передаче доли краевой государственной собственности в завершённых реконструкцией (строительством) объектах недвижимости» и статьи 7 Закона Хабаровского края «О внесении изменений и дополнений в отдельные законы Хабаровского края» рассмотрят в первом чтении. Также депутаты заслушают информацию о результатах проверки Контрольно-счётной палаты региона на предмет законности и результативности использования средств краевого бюджета, которые выделяли на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг в сфере дополнительного образования детей. Кроме того, на заседании рассмотрят проекты федеральных законов, касающиеся вопросов ведения комитета и обращения представительных органов государственной власти других регионов России.
На заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательс
В этот же день пройдёт заседание постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления — депутаты рассмотрят там семь вопросов. Кроме законопроекта «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Хабаровском крае», который заслушают во втором чтении, народные избранники также обсудят проекты федеральных законов, относящихся к вопросам ведения комитета.
Заключительным станет заседание постоянного комитета по вопросам строительства, жилищно-коммунал
В этот же день пройдёт заседание постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления — депутаты рассмотрят там семь вопросов. Кроме законопроекта «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Хабаровском крае», который заслушают во втором чтении, народные избранники также обсудят проекты федеральных законов, относящихся к вопросам ведения комитета.
Заключительным станет заседание постоянного комитета по вопросам строительства, жилищно-коммунал