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В Закдуме Хабаровского края пересмотрят правила продажи алкоголя

В Закдуме Хабаровского края пересмотрят правила продажи алкоголя
Депутаты соберутся на первые в новом году заседания постоянных комитетов
сегодня, 18:05
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевом парламенте народные избранники соберутся на первые в 2017 году заседания постоянных комитетов. Они обсудят результаты проверки, которую проводили специалисты Контрольно-счётной палаты по расходам из регионального бюджета на дополнительное образование детей, а также заслушают поправки к правилам розничной продажи алкоголя.

На повестке дня постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию — восемь вопросов. Законопроект «О признании утратившими силу Закона Хабаровского края «О безвозмездной передаче доли краевой государственной собственности в завершённых реконструкцией (строительством) объектах недвижимости» и статьи 7 Закона Хабаровского края «О внесении изменений и дополнений в отдельные законы Хабаровского края» рассмотрят в первом чтении. Также депутаты заслушают информацию о результатах проверки Контрольно-счётной палаты региона на предмет законности и результативности использования средств краевого бюджета, которые выделяли на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг в сфере дополнительного образования детей. Кроме того, на заседании рассмотрят проекты федеральных законов, касающиеся вопросов ведения комитета и обращения представительных органов государственной власти других регионов России.

На заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры народные избранники планируют рассмотреть шесть вопросов. Как сообщает пресс-служба Законодательной Думы региона, один из них — законопроект, который вносит изменения в краевой закон «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Хабаровском крае». Его рассмотрят в первом чтении. Этот вопрос актуален в связи с тем, что с 31 марта 2017 года вступает в силу пункт 11 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Региональный проект, который обсудят народные избранники, должен привести краевой закон в соответствие с федеральным.

В этот же день пройдёт заседание постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления — депутаты рассмотрят там семь вопросов. Кроме законопроекта «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Хабаровском крае», который заслушают во втором чтении, народные избранники также обсудят проекты федеральных законов, относящихся к вопросам ведения комитета.

Заключительным станет заседание постоянного комитета по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Повестка дня включает четыре вопроса. Члены этого комитета обсудят проект постановления краевого парламента «О плане основных мероприятий Законодательной Думы Хабаровского края по реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации».

 

 

 

 

 

 
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