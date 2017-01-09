Слухи вокруг хабаровского открытого бассейна удивили инвестора

В Хабаровске в открытом плавательном бассейне намерены сократить время, в которое будут действовать разовые посещения. По данным администрации учреждения, примерно с середины января вход в бассейн будет действовать только по абонементам, кроме утренних часов — с 9 до 11. Точные сроки вступления новых правил в силу не сообщаются.

«Ориентировочно эти изменения вступят в силу в середине месяца. Резкой отмены разовых посещений не будет. Сейчас проводятся работы по установке турникетов, потом около полутора недель мы будем показывать посетителям, как это работает и почему абонементы — это удобнее. Разовые посещения будут возможны с 9 до 11 утра, в остальное время — по абонементам», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» администратор открытого бассейна Никита Монаенко.

Однако инвестор учреждения, президент Федерации плавания Хабаровского края Сергей Донских сообщил, что не знает об этих изменениях в расписании работы.

«На данный момент никаких разговоров об этих нововведениях не было, и я не понимаю, откуда у вас такая информация», — сообщил Сергей Донских.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что открытый плавательный бассейн в краевой столице открылся после масштабной реконструкции в ноябре прошлого года. Ввод в эксплуатацию всего комплекса обошёлся в 150 миллионов рублей. На втором этапе реконструкции инвестор планирует пристроить к чаше бассейна современный фитнес-центр. На него потребуется ещё 550 миллионов рублей.