Игроки "СКА-Хабаровска" готовятся к Кубку ФНЛ в сугробах

Игроки футбольного клуба «СКА-Хабаровск» продолжают учебно-тренировочные занятия на первых в этом году подготовительных сборах в Абрау-Дюрсо. «Армейцы» приступили к тактическим занятиям. Обрушившийся на Краснодарский край снегопад осложнил тренировочный процесс, но не остановил его.





По информации пресс-службы ФК «СКА-Хабаровск», в сборах принимают участие 25 спортсменов. К тем, кто заканчивал первую часть чемпионата, добавились двое воспитанников центра подготовки юных футболистов из дальневосточной столицы: защитник Михаил Вятский и нападающий Никита Дьяченко. Ещё два игрока — 28-летний защитник воронежского «Факела» Никита Тимошин и 26-летний полузащитник Андрей Лях — находятся в стане «армейцев» на просмотре. Последний игрок в статусе свободного агента покинул «Томь». В нынешнем чемпионате футболист не провёл на поле ни одной минуты.

Первые и самые короткие сборы завершатся 16 января. За день до отъезда хабаровчане проведут товарищеский матч с клубом «Дружба» из Майкопа. Играть «армейцы» будут под руководством Андрея Гордеева. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», он сменил на посту главного тренера клуба Александра Григоряна, ушедшего в махачкалинский «Анжи».