В Хабаровске поймали любительницу чужих дамских сумочек

В дальневосточной столице полицейские задержали подозреваемую в краже дамских сумочек. Злоумышленница похищала их в магазинах и торговых центрах, когда владелицы вещей отвлекались. Теперь к шести судимостям женщины может прибавиться ещё одна.

В полицию за помощью обратилась хабаровчанка, у которой в торговом центре кто-то похитил дамскую сумку с телефоном, банковскими картами и наличными. Ущерб потерпевшая оценила в сумму около 73 тысяч рублей. По показаниям очевидцев и записям с камер видеонаблюдения правоохранители установили обстоятельства кражи. Заявительница зашла в один из бутиков и стала увлечённо беседовать с продавцом о понравившейся ей одежде. Сумку она поставила рядом, а когда собралась уходить, увидела, что её нет. Оперативники установили, что другая посетительница незаметно забрала сумку и быстро покинула зал.

Через две недели в другом магазине Хабаровска произошла похожая кража. У покупательницы похитили сумку с документами и деньгами, ущерб составил 16 тысяч рублей. По подозрению в обоих преступлениях полицейские задержали 45-летнюю жительницу Хабаровска, которую раньше шесть раз судили за хищения имущества.

В краевом центре женщина нигде не работает. Во время обыска у неё изъяли похищенные у потерпевших вещи. Мобильный телефон злоумышленница продала в районе Центрального рынка, сейчас полицейские ищут гаджет. На женщину возбуждено уголовное дело, она дала признательные показания. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, оперативники проверяют, совершала ли фигурантка другие похожие преступления. На время расследования её отпустили под подписку о невыезде.