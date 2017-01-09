В Хабаровске задерживается московский самолёт

В аэропорту Хабаровска на два часа задерживается вылет самолёта «Аэрофлота» в Москву. Причиной затяжного ожидания стало позднее прибытие борта в дальневосточную столицу.

«Задержек или отмен рейсов по причине хабаровского аэропорта нет. Рейс «Аэрофлота» из Хабаровска в Москву задержался по технической причине — самолёт из столицы прилетел в город позднее, поэтому и вылетит обратно позже», — рассказала корреспонденту агентства начальник пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко

Онлайн-табло аэропорта также сообщает об отмене рейса в Москву компанией «Вим-Авиа», однако эта информация не совсем достоверна, поскольку авиаперевозчик уже несколько месяцев не выполняет этих полётов.

На новогодних каникулах в расписании рейсов также произошли сдвиги — из-за тумана в дальневосточной столице самолёты из Новосибирска вынуждены были сесть во Владивостоке. Только после того, как туман рассеялся, они вернулись в Хабаровск.

Задержка вылета из Москвы могла произойти из-за погоды. В столице из-за аномальных морозов отменили или задержали почти сто авиарейсов. Наземные аэродромные службы перевели на усиленный режим работы. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», подобные задержки вылетов в дальневосточную столицу из-за непогоды происходили в ноябре 2016 года.