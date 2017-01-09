Очередной "Мишкопад" накроет хабаровскую "Платинум Арену"

После матча хабаровского хоккейного клуба «Амур» с минским «Динамо» в «Платинум Арене» пройдёт благотворительная акция «Мишкопад». Чтобы стать её участником, нужно 12 января принести мягкую игрушку и бросить её на лёд.

Традиция бросать плюшевых зверят на лёд имеет многолетнюю историю — акцию проводят во многих странах, в том числе и в России. В дальневосточной столице «Мишкопад» впервые прошёл в 2016 году. Тогда поклонники хоккея принесли больше тысячи игрушек. Их раздали в детские дома Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. После этого акцию решили сделать традиционной и проводить её каждый год.

«В этом году мы также развезём игрушки по детским домам — как и год назад, мишек вручат игроки команды. Купить игрушки с символикой «Амура» можно уже сейчас в клубном магазине, но мы подчёркиваем, что никого не заставляем кидать именно наши игрушки — их можно приобрести и в других магазинах», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

В клубе отмечают, что мишек в свитерах «Амура» хватит всем, кто не успел приобрести игрушки заранее. Акцию проведут совместно с Хабаровской епархией. Бросить мишек, заек и других плюшевых зверей можно будет только после специального сигнала.