Подросток из Комсомольска на похищенные 670 тысяч покатался на такси

В Комсомольске-на-Амуре правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в краже 670 тысяч рублей. На эти деньги молодой человек прокатился до Хабаровска и Биробиджана, а ещё купил два дорогостоящих телефона.

В дежурную часть городского отдела полиции обратился житель Ленинского округа и рассказал, что с его банковской карты кто-то украл деньги. Стражи правопорядка установили личность и задержали подозреваемого — 18-летнего приятеля потерпевшего. Когда молодые люди вместе делали покупки, злоумышленник запомнил ПИН-код банковской карты своего знакомого. Он был в гостях у заявителя, воспользовался его отсутствием и украл носитель из портмоне. Парень снял деньги и вернул карту на место, а потом отправился развлекаться.

На подростка завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, поскольку у парня раньше не было проблем с законом, его отпустили под подписку о невыезде. Часть похищенных денег полицейские изъяли у подозреваемого и вернули заявителю.

Жители края нередко становятся жертвами краж из-за собственной невнимательности и наивности. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», комсомольчанка дала соседу банковскую карту и ПИН-код от неё, чтобы тот сходил за продуктами. Мужчина купил всё, что нужно, снял оставшиеся деньги со счёта и выкинул носитель, а потерпевшей сказал, что случайно выронил. А у жителя Хабаровска украли барсетку и списали со счёта все деньги. Злоумышленник видел, какой ПИН-код ввёл владелец банковской карты, когда оплачивал покупку.