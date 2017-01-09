В школах Хабаровского края план инклюзивной среды провалился

Министерство образования и науки Хабаровского края по итогам 2016 года на практике опровергло собственные заявления о внедрении федерального образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ — прим. ред.). Представители ведомства озвучивали масштабные планы — полностью подготовить все школы региона к обучению таких ребят к сентябрю 2016 года. Фактически же удалось добиться лишь трети от желаемых результатов.

В июле 2015 года на информационно-образовательном портале «Прообраз 27» появился материал, в котором освещались итоги очередного заседания общественного совета при региональном Минобрнауки. Там обсуждали введение федеральных государственных образовательных стандартов для школьников с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края. Согласно заявлению представителя министерства Ольги Мещеряковой, уже к 1 сентября 2016 года ведомство собиралось ввести новые ФГОСы во всех школах региона.





«<…> С 1 сентября 2015 года по этим стандартам начинают работать первые классы коррекционных учреждений. К 1 сентября 2016 года данные ФГОСы будут введены повсеместно», — озвучила заведующий сектором коррекционного образования краевого Минобрнауки Ольга Мещерякова.

В течение следующего года как министерство образования, так и правительство Хабаровского края неоднократно сообщали о значительных результатах, которых удалось достичь при внедрении ФГОСа об инклюзивном образовании в регионе. Так, школы края с соответствующим статусом участвовали во всероссийском профильном образовательном конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России». В его региональном этапе победу одержала средняя школа посёлка Уктур Комсомольского района. Кроме того, на уровне Хабаровского края в номинации «Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования» первое место заняла средняя школа № 68 дальневосточной столицы.

Одним из последних достижений, о котором пресс-служба «белого дома» ещё раз напомнила в конце 2016 года, стало признание опыта Хабаровского края лучшим по внедрению стандарта инклюзивного образования.





РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что министерство образования и науки России предложило распространять в других субъектах страны практику Хабаровского края в этом направлении.

Несмотря на громкие заявления, фактически план подготовки школ Хабаровского края к внедрению полноценной системы инклюзивного образования за указанное время провалился. По данным на декабрь 2016 года, лишь немногим более 30 % общеобразовательных учреждений региона могут похвастаться универсальной безбарьерной средой для детей с ОВЗ. Информация об этом также опубликована на портале «Прообраз 27».





«<…> упорная многолетняя работа позволила создать универсальную безбарьерную среду более чем в 30 % общеобразовательных организациях края, подготовить условия для качественной реализации стандарта для детей с ОВЗ с сентября этого года», — сообщает ресурс, ссылаясь на слова представителя Минобрнауки.

Чтобы разобраться в причинах несоответствия заявлений ведомства и фактических результатов его деятельности, редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» направила официальный запрос на имя главы министерства образования и науки края Аллы Кузнецовой. Но в ответном письме пресс-служба Минобрнауки не предоставила чёткого ответа ни на один из вопросов.





Более того, со слов и.о. министра Татьяны Жигаревой, к 2018 году процент школ, полностью оснащённых в соответствии с требованиями универсальной безбарьерной среды, снизится.









«За 5 лет участия в реализации программы («Доступная среда» — прим. ред.) универсальная безбарьерная среда создана в 114 муниципальных общеобразовательных организациях края (31,1 % от общего числа общеобразовательных организаций, без учёта коррекционных школ и школ-интернатов). Общая сумма средств, освоенных по данному направлению, составила 218,8 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 119,1 миллиона рублей. В 2016 году в программе участвуют 8 детских садов и 4 коррекционные школы. На эти цели направлено 28 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета — 26,6 миллиона рублей. По итогам реализации мероприятий до 2018 года доля детских садов с доступной средой будет доведена до 7,2 процента, общеобразовательных организаций — до 30,8 процента», — говорится в документе.

Каким образом работа по внедрению государственной программы доступности приводит к снижению доли школ, которые отвечают критериям этой программы, остаётся неясным. Можно предположить, что это связано с ростом количества общеобразовательных учреждений в Хабаровском крае — как писало ранее РИА «Восток-Медиа», за 10 ближайших лет власти региона планируют возвести 36 объектов образования и 14 пристроек к существующим зданиям школ для того, чтобы дети перестали обучаться в две смены. Однако Минобрнауки не говорит об этом ни слова. Причина, по которой ведомство, вопреки оптимистичным заявлениям, выполнило план по внедрению инклюзивного ФГОСа всего лишь на треть, также осталась невыясненной.