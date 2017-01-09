Сегодня понедельник, 09 января 2017 года, 15:41
В школах Хабаровского края план инклюзивной среды провалился
В школах Хабаровского края план инклюзивной среды провалился
Хабаровчане вынуждены штурмом брать автобусы
Хабаровчане вынуждены штурмом брать автобусы
Снежные фигуры на площади Ленина почти пережили любовь хабаровчан
Снежные фигуры на площади Ленина почти пережили любовь хабаровчан
Мама Серёги Питерского возвращается домой одна
Мама Серёги Питерского возвращается домой одна
Дальневосточники требуют у Путина отменить пошлины на японские авто
Дальневосточники требуют у Путина отменить пошлины на японские авто
Регионы:


Популярное
сегодня, 13:22
Дальневосточники требуют у Путина отменить пошлины на японские авто
вчера, 17:14
Полицейские Приморья задержали банду квартирных воров
сегодня, 11:56
Стало известно, когда в Приморье начнётся выплата "путинской" пенсии
вчера, 18:04
В Хабаровске из 200 машин получились петух и номер региона
сегодня, 08:20
На Приморье идёт похолодание
сегодня, 11:33
На объездной дороге Владивостока столкнулись пять машин
сегодня, 13:35
Мама Серёги Питерского возвращается домой одна
сегодня, 09:31
В аэропорту Владивостока продолжаются задержки московских рейсов
сегодня, 11:30
Губернатор Хабаровского края остался без нулей
сегодня, 10:35
Безобразная игра привела "Адмирал" к обидному поражению от "Слована"

Обсуждаемое
сегодня, 13:22
25

Дальневосточники требуют у Путина отменить пошлины на японские авто
сегодня, 13:35
4

Мама Серёги Питерского возвращается домой одна
сегодня, 09:31
3

В аэропорту Владивостока продолжаются задержки московских рейсов
сегодня, 11:09
2

Во Владивостоке прошёл 20-й фестиваль авторской песни "Белая волна"
сегодня, 10:00
1

В Хабаровске выделят больше всего квартир для военнослужащих ВВО
сегодня, 10:30
1

Хабаровского перевозчика снова штрафуют за нарушение условий конкурса
сегодня, 10:35
1

Безобразная игра привела "Адмирал" к обидному поражению от "Слована"
сегодня, 11:56
1

Стало известно, когда в Приморье начнётся выплата "путинской" пенсии
вчера, 17:14
Полицейские Приморья задержали банду квартирных воров
вчера, 18:04
В Хабаровске из 200 машин получились петух и номер региона
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 370



Система Orphus

В школах Хабаровского края план инклюзивной среды провалился

В школах Хабаровского края план инклюзивной среды провалился
Минобрнауки региона выполнило свои заявления лишь на треть
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Министерство образования и науки Хабаровского края по итогам 2016 года на практике опровергло собственные заявления о внедрении федерального образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ — прим. ред.). Представители ведомства озвучивали масштабные планы — полностью подготовить все школы региона к обучению таких ребят к сентябрю 2016 года. Фактически же удалось добиться лишь трети от желаемых результатов.

В июле 2015 года на информационно-образовательном портале «Прообраз 27» появился материал, в котором освещались итоги очередного заседания общественного совета при региональном Минобрнауки. Там обсуждали введение федеральных государственных образовательных стандартов для школьников с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края. Согласно заявлению представителя министерства Ольги Мещеряковой, уже к 1 сентября 2016 года ведомство собиралось ввести новые ФГОСы во всех школах региона.


 

«<…> С 1 сентября 2015 года по этим стандартам начинают работать первые классы коррекционных учреждений. К 1 сентября 2016 года данные ФГОСы будут введены повсеместно», — озвучила заведующий сектором коррекционного образования краевого Минобрнауки Ольга Мещерякова.

В течение следующего года как министерство образования, так и правительство Хабаровского края неоднократно сообщали о значительных результатах, которых удалось достичь при внедрении ФГОСа об инклюзивном образовании в регионе. Так, школы края с соответствующим статусом участвовали во всероссийском профильном образовательном конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России». В его региональном этапе победу одержала средняя школа посёлка Уктур Комсомольского района. Кроме того, на уровне Хабаровского края в номинации «Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования» первое место заняла средняя школа № 68 дальневосточной столицы.

Одним из последних достижений, о котором пресс-служба «белого дома» ещё раз напомнила в конце 2016 года, стало признание опыта Хабаровского края лучшим по внедрению стандарта инклюзивного образования.


 

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что министерство образования и науки России предложило распространять в других субъектах страны практику Хабаровского края в этом направлении.

Несмотря на громкие заявления, фактически план подготовки школ Хабаровского края к внедрению полноценной системы инклюзивного образования за указанное время провалился. По данным на декабрь 2016 года, лишь немногим более 30 % общеобразовательных учреждений региона могут похвастаться универсальной безбарьерной средой для детей с ОВЗ. Информация об этом также опубликована на портале «Прообраз 27».


 

«<…> упорная многолетняя работа позволила создать универсальную безбарьерную среду более чем в 30 % общеобразовательных организациях края, подготовить  условия для качественной реализации стандарта для детей с ОВЗ с сентября этого года», — сообщает ресурс, ссылаясь на слова представителя Минобрнауки.

Чтобы разобраться в причинах несоответствия заявлений ведомства и фактических результатов его деятельности, редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» направила официальный запрос на имя главы министерства образования и науки края Аллы Кузнецовой. Но в ответном письме пресс-служба Минобрнауки не предоставила чёткого ответа ни на один из вопросов.


 

Более того, со слов и.о. министра Татьяны Жигаревой, к 2018 году процент школ, полностью оснащённых в соответствии с требованиями универсальной безбарьерной среды, снизится.


 

 

«За 5 лет участия в реализации программы («Доступная среда» — прим. ред.) универсальная безбарьерная среда создана в 114 муниципальных общеобразовательных организациях края (31,1 % от общего числа общеобразовательных организаций, без учёта коррекционных школ и школ-интернатов). Общая сумма средств, освоенных по данному направлению, составила 218,8 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 119,1 миллиона рублей. В 2016 году в программе участвуют 8 детских садов и 4 коррекционные школы. На эти цели направлено 28 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета — 26,6 миллиона рублей. По итогам реализации мероприятий до 2018 года доля детских садов с доступной средой будет доведена до 7,2 процента, общеобразовательных организаций — до 30,8 процента», — говорится в документе.

Каким образом работа по внедрению государственной программы доступности приводит к снижению доли школ, которые отвечают критериям этой программы, остаётся неясным. Можно предположить, что это связано с ростом количества общеобразовательных учреждений в Хабаровском крае — как писало ранее РИА «Восток-Медиа», за 10 ближайших лет власти региона планируют возвести 36 объектов образования и 14 пристроек к существующим зданиям школ для того, чтобы дети перестали обучаться в две смены. Однако Минобрнауки не говорит об этом ни слова. Причина, по которой ведомство, вопреки оптимистичным заявлениям, выполнило план по внедрению инклюзивного ФГОСа всего лишь на треть, также осталась невыясненной.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru