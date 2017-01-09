Девочка-подросток из Чегдомына сбежала в Хабаровск тайком от родителей

В дальневосточную столицу из Чегдомына сбежала несовершеннолетняя местная жительница. Она мечтала побывать в Хабаровске в праздничные дни, сама накопила деньги и купила билет на поезд. О том, что девочка уехала, её родители узнали, когда она уже была на пути в краевой центр. В Хабаровске 15-летнюю задержали сотрудники транспортной полиции.

Жительница посёлка Чегдомын приехала в дальневосточную столицу во время новогодних каникул без сопровождения взрослых. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних провели с подростком профилактическую беседу. Девочка купила билет на деньги, которые ей каждый день давали родители на карманные расходы. Уже из поезда несовершеннолетняя написала СМС своему отцу о том, что поедет в Хабаровск к подруге.

У юной путешественницы из Чегдомына не было родственников в Хабаровске, поэтому стражи правопорядка решили поместить девочку в городской центр социальной помощи семье и детям. На следующий день подростка передали отцу. С ним инспекторы тоже провели профилактическую беседу. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, позже родители прислали правоохранителям письмо со словами благодарности.