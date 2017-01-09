Сегодня понедельник, 09 января 2017 года, 15:31
Хабаровчане вынуждены штурмом брать автобусы
Хабаровчане вынуждены штурмом брать автобусы
Снежные фигуры на площади Ленина почти пережили любовь хабаровчан
Снежные фигуры на площади Ленина почти пережили любовь хабаровчан
Мама Серёги Питерского возвращается домой одна
Мама Серёги Питерского возвращается домой одна
Дальневосточники требуют у Путина отменить пошлины на японские авто
Дальневосточники требуют у Путина отменить пошлины на японские авто
Во Владивостоке обнаружена квартира, где морили голодом кошек
Во Владивостоке обнаружена квартира, где морили голодом кошек
Регионы:


Популярное
сегодня, 13:22
Дальневосточники требуют у Путина отменить пошлины на японские авто
вчера, 17:14
Полицейские Приморья задержали банду квартирных воров
сегодня, 11:56
Стало известно, когда в Приморье начнётся выплата "путинской" пенсии
вчера, 18:04
В Хабаровске из 200 машин получились петух и номер региона
сегодня, 08:20
На Приморье идёт похолодание
сегодня, 11:33
На объездной дороге Владивостока столкнулись пять машин
сегодня, 13:35
Мама Серёги Питерского возвращается домой одна
сегодня, 09:31
В аэропорту Владивостока продолжаются задержки московских рейсов
сегодня, 11:30
Губернатор Хабаровского края остался без нулей
сегодня, 10:35
Безобразная игра привела "Адмирал" к обидному поражению от "Слована"

Обсуждаемое
сегодня, 13:22
25

Дальневосточники требуют у Путина отменить пошлины на японские авто
сегодня, 13:35
4

Мама Серёги Питерского возвращается домой одна
сегодня, 09:31
3

В аэропорту Владивостока продолжаются задержки московских рейсов
сегодня, 11:09
2

Во Владивостоке прошёл 20-й фестиваль авторской песни "Белая волна"
сегодня, 10:30
1

Хабаровского перевозчика снова штрафуют за нарушение условий конкурса
сегодня, 10:35
1

Безобразная игра привела "Адмирал" к обидному поражению от "Слована"
сегодня, 11:56
1

Стало известно, когда в Приморье начнётся выплата "путинской" пенсии
вчера, 17:14
Полицейские Приморья задержали банду квартирных воров
вчера, 18:04
В Хабаровске из 200 машин получились петух и номер региона
вчера, 18:44
Амурскую область чистят от снега и мусора
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 370



Система Orphus

Хабаровчане вынуждены штурмом брать автобусы

Хабаровчане вынуждены штурмом брать автобусы
Жители Берёзовки и Авиагородка не могут уехать в центр из-за закрытия нескольких маршрутов
16 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: паблик "Типичный Хабаровск" в социальной сети "ВКонтакте"

Первый рабочий день 2017 года начался для многих хабаровчан со штурма автобусов. После отмены пяти маршрутов горожанам стало не хватать общественного транспорта, чтобы добраться до центра краевой столицы. Толпы людей из Березовки и Авиагородка ранним утром пытались протиснуться в переполненные салоны.

«Это кошмар, давка! Как уехать? Автобусы, конечно, есть, но их мало, и ездят они медленно. Да и автобус № 7 не тук удобен. Что же они натворили!?», — пожаловалась паблику «Типичный Хабаровск» жительница посёлка Березовка Светлана Параева.

Недовольны изменениями и в Южном микрорайоне — после отмены 72-ой маршрутки хабаровчане не могут быстро и без пересадок добраться до центра. В районе Авиагородка пассажиры набиваются в троллейбусы — привычный 60 автобус тоже стал историей.

«Троллейбусов сегодня больше обычного, часто подходят, но ведь он ползёт, как улитка. В два раза дольше, чем мелкая маршрутка. Мы были готовы, и переплачивать, и ехать стоя, но вы посмотрите, какие эти троллейбусы древние, как они ходят», — говорят на остановках в Авиагородке.

В управлении транспорта администрации Хабаровска о проблемах пассажиров ничего не слышали — ни одной жалобы в ведомство не пришло ни в день отмены маршрутов — 30 декабря, ни в первый рабочий день 2017 года.

«Мы сделаем выезд в ту же Берёзовку и проверим, как наполнены остановки в час пик. Никаких обращений, жалоб не было, кроме прессы нам никто не звонит. Мы периодически проверяем такие контрольные точки, смотрим, сколько людей на остановках, сколько автобусов подошло, с каким интервалом они ездят, какая у них загрузка. Сначала посмотрим, какова ситуация, а потом добавим транспорта там, где его не хватает», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации города Сергей Суковатый.

Ранее агентство писало, что сразу несколько маршрутов перестали существовать в краевой столице с 30 декабря. По постановлению городской администрации закрыли автобусы № 60, 72, 79, 86 и 87.

Закрыть маршруты предложили эксперты из Тихоокеанского государственного университета. По мнению создателей новой схемы городского транспорта, дублирующие маршруты мешают разгрузке дорог и увеличению прибыли транспортной сети.В начале июля начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый на общественных слушаниях по проекту новой городской маршрутной сети, в которую эти автобусы не вписываются, заверял горожан, что до декабря муниципальные власти будут прислушиваться к мнению пассажиров и даже смогут отменить постановление. Однако уже в конце июля он заявил, что судьба маршрутов решена — возвращать их не будут.

Предприниматели, работавшие на закрытых маршрутах, и пассажиры обращались в разные инстанции с просьбой повлиять на ситуацию, но помощи так и не получили. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru