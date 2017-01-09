Хабаровчане вынуждены штурмом брать автобусы

Первый рабочий день 2017 года начался для многих хабаровчан со штурма автобусов. После отмены пяти маршрутов горожанам стало не хватать общественного транспорта, чтобы добраться до центра краевой столицы. Толпы людей из Березовки и Авиагородка ранним утром пытались протиснуться в переполненные салоны.

«Это кошмар, давка! Как уехать? Автобусы, конечно, есть, но их мало, и ездят они медленно. Да и автобус № 7 не тук удобен. Что же они натворили!?», — пожаловалась паблику «Типичный Хабаровск» жительница посёлка Березовка Светлана Параева.

Недовольны изменениями и в Южном микрорайоне — после отмены 72-ой маршрутки хабаровчане не могут быстро и без пересадок добраться до центра. В районе Авиагородка пассажиры набиваются в троллейбусы — привычный 60 автобус тоже стал историей.

«Троллейбусов сегодня больше обычного, часто подходят, но ведь он ползёт, как улитка. В два раза дольше, чем мелкая маршрутка. Мы были готовы, и переплачивать, и ехать стоя, но вы посмотрите, какие эти троллейбусы древние, как они ходят», — говорят на остановках в Авиагородке.

В управлении транспорта администрации Хабаровска о проблемах пассажиров ничего не слышали — ни одной жалобы в ведомство не пришло ни в день отмены маршрутов — 30 декабря, ни в первый рабочий день 2017 года.

«Мы сделаем выезд в ту же Берёзовку и проверим, как наполнены остановки в час пик. Никаких обращений, жалоб не было, кроме прессы нам никто не звонит. Мы периодически проверяем такие контрольные точки, смотрим, сколько людей на остановках, сколько автобусов подошло, с каким интервалом они ездят, какая у них загрузка. Сначала посмотрим, какова ситуация, а потом добавим транспорта там, где его не хватает», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации города Сергей Суковатый.

Ранее агентство писало, что сразу несколько маршрутов перестали существовать в краевой столице с 30 декабря. По постановлению городской администрации закрыли автобусы № 60, 72, 79, 86 и 87.

Закрыть маршруты предложили эксперты из Тихоокеанского государственного университета. По мнению создателей новой схемы городского транспорта, дублирующие маршруты мешают разгрузке дорог и увеличению прибыли транспортной сети.В начале июля начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый на общественных слушаниях по проекту новой городской маршрутной сети, в которую эти автобусы не вписываются, заверял горожан, что до декабря муниципальные власти будут прислушиваться к мнению пассажиров и даже смогут отменить постановление. Однако уже в конце июля он заявил, что судьба маршрутов решена — возвращать их не будут.

Предприниматели, работавшие на закрытых маршрутах, и пассажиры обращались в разные инстанции с просьбой повлиять на ситуацию, но помощи так и не получили.