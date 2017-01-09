Книги о природе Дальнего Востока станут испытанием для учеников

Школьники и студенты Хабаровского края примут участие в онлайн-викторине. Так они проверят свои знания художественной литературы о дальневосточной природе. Победители получат дипломы регионального центра развития творчества детей и юношества.

Викторина «Поэты и писатели о дальневосточной природе» пройдёт 27 января. В ней примут участие учащиеся образовательных организаций Хабаровского края, в том числе некоммерческих, а также студенты профессиональных образовательных организаций. Их всех разделят на три возрастных группы: 13-14 лет (6, 7 классы), 15-16 лет (8, 9 классы) и 17-18 лет (10, 11 класс).

Как сообщает портал «ПроОбраз 27», викторину проводят, чтобы сформировать у молодого поколения мотивацию к учёбе и развить интерес к литературному наследию поэтов и писателей, описывающих дальневосточную природу. Чтобы принять участие в состязании, нужно зарегистрироваться на портале. Доступ к 30-и заданиям откроется 27 января с 9 до 18 часов по местному времени. На выполнение работы отводится 40 минут. Оценка результатов производится автоматически.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что жители края написали Большой этнографический диктант. В большинстве вопросов нужно было установить соответствия. К примеру, определить, к какому народу относятся представленные названия блюд, жилищ или праздников.