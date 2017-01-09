Книги о природе Дальнего Востока станут испытанием для учеников

Сегодня понедельник, 09 января 2017 года, 15:32
Хабаровчане вынуждены штурмом брать автобусы
Хабаровчане вынуждены штурмом брать автобусы
Снежные фигуры на площади Ленина почти пережили любовь хабаровчан
Снежные фигуры на площади Ленина почти пережили любовь хабаровчан
Мама Серёги Питерского возвращается домой одна
Мама Серёги Питерского возвращается домой одна
Дальневосточники требуют у Путина отменить пошлины на японские авто
Дальневосточники требуют у Путина отменить пошлины на японские авто
Во Владивостоке обнаружена квартира, где морили голодом кошек
Во Владивостоке обнаружена квартира, где морили голодом кошек
Регионы:


Популярное
сегодня, 13:22
Дальневосточники требуют у Путина отменить пошлины на японские авто
вчера, 17:14
Полицейские Приморья задержали банду квартирных воров
сегодня, 11:56
Стало известно, когда в Приморье начнётся выплата "путинской" пенсии
вчера, 18:04
В Хабаровске из 200 машин получились петух и номер региона
сегодня, 08:20
На Приморье идёт похолодание
сегодня, 11:33
На объездной дороге Владивостока столкнулись пять машин
сегодня, 13:35
Мама Серёги Питерского возвращается домой одна
сегодня, 09:31
В аэропорту Владивостока продолжаются задержки московских рейсов
сегодня, 11:30
Губернатор Хабаровского края остался без нулей
сегодня, 10:35
Безобразная игра привела "Адмирал" к обидному поражению от "Слована"

Обсуждаемое
сегодня, 13:22
25

Дальневосточники требуют у Путина отменить пошлины на японские авто
сегодня, 13:35
4

Мама Серёги Питерского возвращается домой одна
сегодня, 09:31
3

В аэропорту Владивостока продолжаются задержки московских рейсов
сегодня, 11:09
2

Во Владивостоке прошёл 20-й фестиваль авторской песни "Белая волна"
сегодня, 10:30
1

Хабаровского перевозчика снова штрафуют за нарушение условий конкурса
сегодня, 10:35
1

Безобразная игра привела "Адмирал" к обидному поражению от "Слована"
сегодня, 11:56
1

Стало известно, когда в Приморье начнётся выплата "путинской" пенсии
вчера, 17:14
Полицейские Приморья задержали банду квартирных воров
вчера, 18:04
В Хабаровске из 200 машин получились петух и номер региона
вчера, 18:44
Амурскую область чистят от снега и мусора
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 370



Система Orphus

Книги о природе Дальнего Востока станут испытанием для учеников

Книги о природе Дальнего Востока станут испытанием для учеников
Школьники и студенты Хабаровского края проверят себя в онлайн-викторине
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Школьники и студенты Хабаровского края примут участие в онлайн-викторине. Так они проверят свои знания художественной литературы о дальневосточной природе. Победители получат дипломы регионального центра развития творчества детей и юношества.

Викторина «Поэты и писатели о дальневосточной природе» пройдёт 27 января. В ней примут участие учащиеся образовательных организаций Хабаровского края, в том числе некоммерческих, а также студенты профессиональных образовательных организаций. Их всех разделят на три возрастных группы: 13-14 лет (6, 7 классы), 15-16 лет (8, 9 классы) и 17-18 лет (10, 11 класс).

Как сообщает портал «ПроОбраз 27», викторину проводят, чтобы сформировать у молодого поколения мотивацию к учёбе и развить интерес к литературному наследию поэтов и писателей, описывающих дальневосточную природу. Чтобы принять участие в состязании, нужно зарегистрироваться на портале. Доступ к 30-и заданиям откроется 27 января с 9 до 18 часов по местному времени. На выполнение работы отводится 40 минут. Оценка результатов производится автоматически.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что жители края написали Большой этнографический диктант. В большинстве вопросов нужно было установить соответствия. К примеру, определить, к какому народу относятся представленные названия блюд, жилищ или праздников. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru