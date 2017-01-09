Снежные фигуры на площади Ленина почти пережили любовь хабаровчан

Большинство ледовых и снежных фигур, которыми к Новому году скульпторы украсили центральную площадь Хабаровска, почти без потерь пережили праздничную пору — «народная любовь», от которой изваяния страдают ежегодно, в этот раз оказалась не слишком сильна. Этого, в частности, удалось достичь благодаря замыслу художников, выбравших для снежного городка массивные формы.

















После праздничных дней фотокорреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» посетил площадь Ленина, чтобы оценить уровень устойчивости скульптур к притязаниям детей и взрослых. Больше всего досталось центральной композиции, расположенной поблизости к главной краевой ёлке, — авторы назвали инсталляцию «Амур-Батюшка». Агентство писало, что ещё до Нового года дети, которые лезли на фигуры, чтобы сфотографироваться, отломали лапу медведю.













На сегодняшний день к этому добавились многочисленные грязные следы, свидетельствующие о попытках людей взобраться на скульптуры. Лось благодаря «вниманию» горожан почти «сбросил» рога, кто-то из семейства кошачьих (сейчас уже сложно установить принадлежность к породе — прим. ред.) потерял морду и хвост.











В лучшей степени сохранились фигуры знаков Зодиака и большие ёлочные шары с изображением сказочных персонажей. Снежной деве хабаровчане ногами сильно испачкали подол белого платья.

















С тыльной стороны трона с символикой Хабаровского края появились следы мочи, оставленные, вероятнее всего, животными. Ледяные фигуры за счёт монументальности форм пострадали меньше всего: лишь на морды животных горожане «традиционно» прилепили несколько монеток.

















Снежные и ледовые скульптуры в краевой столице страдают от рук и ног горожан каждый год. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году основной удар на себя приняли центральные композиции, посвящённые первопроходцам и природе региона. У большинства птиц взрослые и дети, залезающие на фигуры, обломали крылья и головы. Первопроходец, ассоциативно напоминающий Ерофея Хабарова, остался без руки и лица. Обезьяне, украшавшей скульптурную композицию «2016», оторвали лапу. Спанч Бобу неизвестные отломали руку и помочились на него. Аналогичные «отметки» были и в детской снежной крепости, которую отдыхающие превратили в общественный туалет.









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