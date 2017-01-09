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"Дальневосточный гектар" поможет оформить землю у дома

"Дальневосточный гектар" поможет оформить землю у дома
Расширился перечень для получения бесплатного участка
сегодня, 14:15
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

За время новогодних каникул в министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края поступили новые заявки на получение «дальневосточного гектара». С 2017 года перечень возможностей для оформления бесплатного участка расширился. Соответствующие изменения внесли в федеральный закон.

«В крае проживают достаточно много граждан, которые имеют в собственности жилой дом, но долгое время не могут оформить свои права на прилегающую землю. Проблема связана с административными вопросами, не урегулированными после советского периода. Теперь же закрепить за собой такой участок можно в рамках закона о «дальневосточном гектаре», — рассказал начальник отдела краевого министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Андрей Примак.

По информации пресс-службы краевого правительства, всего с начала реализации проекта в информационную систему НаДальнийВосток.рф поступило 3 128 заявлений от желающих получить гектар земли на территории Хабаровского края. В работу приняли 1 975 заявок, в пользование гражданам отдали 1 030 участков, большая часть которых расположена в Ульчском, Хабаровском и имени Лазо районах. В крае продолжает работать выездная экспертная группа, которая помогает жителям отдалённых поселений выбрать и оформить «дальневосточный гектар». В январе специалисты региональных ведомств по поручению губернатора посетят Тугуро-Чумиканский и имени Лазо районы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что Вячеслав Шпорт поручил сократить количество отказов в выдаче земельных участков населению. Кроме того, он назначил своего нового заместителя — уполномоченного по «дальневосточному гектару». Наталья Якутина, которая раньше возглавляла министерство культуры края, предпримет меры, чтобы «гектар» брали более активно. Пока взять землю могут только дальневосточники, но уже с 1 февраля такую возможность получат все жители страны.

 
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