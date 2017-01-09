Школьники Хабаровского края провели новогодние каникулы в Москве

В дальневосточную столицу сегодня, 9 января, из Москвы вернулись школьники Хабаровского края. В состав делегации вошли 12 человек — отличники учёбы, победители различных конкурсов, творческих викторин и олимпиад. В столице по приглашению правительства Москвы они провели неделю. Всего на каникулы туда съехались больше 300 детей из разных регионов страны. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, все расходы по пребыванию детей в столице взяла на себя принимающая сторона, по перелёту — администрации муниципальных образований.

«Для ребят принимающая сторона подготовила увлекательную новогоднюю программу. Дети посетили музеи — космонавтики и зоологический, Третьяковскую галерею, стали свидетелями новогодних представлений в храме Христа Спасителя, побывали на театрально-цирковом шоу на воде в спортивном комплексе «Олимпийский», в Крокус Сити Холле, Московском международном Доме музыки, а также в Государственном Кремлёвском дворце. Также дети остались в восторге от обзорных экскурсий по Москве и территории Московского Кремля», — рассказала руководитель группы Екатерина Чеверда.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в столицу России планировали отправить 20 школьников края. В их число должны были войти дети из неблагополучных семей. Организацией новогоднего представления для счастливчиков занимались больше 1,5 тысячи сотрудников.