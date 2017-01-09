В Комсомольске перекрыли канал поставки наркотиков из-за границы

В Комсомольске-на-Амуре полицейские доказали, что местный житель причастен к контрабанде и незаконной продаже наркотиков. Вещества ему поставляли из-за границы в обход таможни. Также мужчину обвиняют в отмывании денег.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что 26-летний комсомольчанин размещал объявления о продаже наркотиков. На протяжении года он каждый день совершал многочисленные сбыты. Вещества мужчина оставлял в закладках. Во время обыска по месту жительства обвиняемого полицейские нашли и изъяли свыше 77 граммов синтетических наркотиков, в народе известных как «скорость», «лёд» и «спайсы». Покупатели связывались с обвиняемым через СМС-сообщения, оплату переводили на его интернет-кошельки. Потом молодой человек перечислял полученные деньги на счета своих знакомых, которые их обналичивали и возвращали ему.

Стражи правопорядка завели на мужчину уголовное дело. Его обвиняют в отмывании денег, незаконном сбыте наркотиков и контрабанде. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, уголовное дело с утверждёнными обвинительными заключениями направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о других продавцах наркотиков, которых задержали правоохранители. Так, жителей Хабаровска осудят за торговлю гашишным маслом. Организатор преступной группы — мужчина 46 лет — приобретал оптовые партии наркотиков, а затем передавал его троим подельникам, чтобы те продавали вещества разовыми дозами среди наркозависимых. А в доме другого хабаровчанина полицейские нашли килограмм гашишного масла, расфасованный в стеклянную банку, медицинские шприцы и полимерные пакеты. Задержанный утверждал, что приобрёл наркотики для личного употребления.