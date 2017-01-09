На смену снегу в Хабаровск придут морозы

Первая рабочая неделя января в краевой столице началась с небольшого снегопада. Осадки на территорию региона принёс западный циклон. Снег будет идти весь понедельник и в ночь на вторник, 10 января.

«Во вторник и среду мы ожидаем, что после прохождения этого циклона у нас произойдёт заток арктического холода. В ближайшие дни ночные температуры опустятся до -25…-30 градусов, а днём температурный фон будет в пределах -15…-20 градусов», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

К концу недели к Хабаровску дойдёт циклон, который сейчас надвигается на северные районы края. Переместившись до Охотского моря, он принесёт в регион морской тёплый и более влажный воздух. Температура окружающей среды начнёт повышаться: ночью до -18…-23 градусов, а днём до -8…-10. Однако вместе с теплом на территорию края придут метели. На севере ветер усилится до 23-28 метров в секунду, а в остальных районах — до 15-20 метров в секунду. Непогода продержится до понедельника, 16 января. После этого температура начнёт возвращаться к норме.

«Пока таких холодов, какие сейчас установились в Центральной России, мы не прогнозируем. Для нас -30 градусов — норма. Холод для нашего региона — когда температура опускается ниже -35 градусов. Но пока таких морозов мы не ожидаем», — отметила Галина Брынцева.