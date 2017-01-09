Последние дни каникул хабаровчане провели на ледяных горках

В праздники площадки со снежными и ледяными композициями на площади имени Ленина и в парке культуры и отдыха «Динамо» стали самыми популярными местами семейного отдыха для жителей Хабаровска. Вместе с горожанами на морозном воздухе прогулялся и корреспондент РИА «Восток-Медиа».













Эти зоны развлечений и отдыха привлекали гостей ещё до Нового года, а в первые дни января и вовсе были заполнены с утра до вечера: их посетили тысячи людей.













Лабиринты, чаши и скульптуры стали местом веселья маленьких детей.













Самым популярным развлечением в зимних городках были ледяные горки — взрослые катались с них едва ли не чаще малышей.













Как писало агентство, в краевой столице во время новогодних праздников работало 14 ледовых городков — на два больше, чем в прошлом году.













Одну из таких развлекательных зон впервые оборудовали в обновлённом парке имени Гагарина. В преддверии праздников фотокорреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» посетил ледовый городок и запечатлел его для наших читателей.







