В Хабаровске наркомана лишили водительских прав

У него выявили заболевание, с которым нельзя управлять автомобилем

В дальневосточной столице у зависимого от наркотиков горожанина аннулировали водительское удостоверение. Хабаровчанин состоит на учёте у врача в наркологическом диспансере с заболеванием, при наличии которого управлять транспортными средствами нельзя.

Нарушение выявила прокуратура Железнодорожного района города. Оказалось, что у жителя Хабаровска есть водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В», которое действительно до 2021 года. Но при этом мужчина состоит на учёте у врача-нарколога, и у него обнаружили заболевание, с которым противопоказано управлять транспортными средствами.

Прокурор Железнодорожного района Хабаровска обратился в суд с исковым заявлением, чтобы водительские права местного жителя прекратили действие. Суд удовлетворил требования в полном объёме, и теперь наркоману придётся вернуть удостоверение в межрайонный экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, решение в законную силу ещё не вступило.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае. Водительских прав лишили жителя края, который больше десяти лет состоял на учёте у врача-психиатра с диагнозом «мания с психотическими эпизодами». Из-за этого у него отобрали водительское удостоверение категории «B» и «C».