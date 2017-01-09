В новогодние праздники хабаровчане ждали скорую по четыре часа

Жители Хабаровска в новогодние праздники по несколько часов ждали бригаду скорой помощи. Тем, кто вызывал медиков, диспетчер сообщал, что время ожидания может составить от четырёх часов и больше. Ситуацию объясняли тем, что в краевой столице на одну машину скорой помощи приходится слишком много обратившихся, и врачи не справляются с нагрузкой.

«Я вызывал скорую своей бабушке, ей стало плохо — давление, слабость. Машину ждали 4 часа 10 минут. Бабушка спросила, почему так долго — ей сказали, что очень много вызовов, что не успевают всех объехать оперативно. Мне говорили, что в городе работает 60 машин, но я понимаю, что эти цифры, мягко говоря, преувеличены, иначе не было бы таких проблем с ожиданием», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» горожанин Александр Хорошев.

На «Станции скорой медицинской помощи Хабаровска» сообщили, что на город отведено 62 бригады, и это число в новогодние праздники не изменилось. Год начался с резкого возрастания количества вызовов, при этом около трети из них было связано с повышением температуры.

«Количество вызовов превышало обычные показатели в 2-2,5 раза. Я 31 год работаю, и впервые на моей памяти такое. На те вызовы, которые связаны с болью в пальцах, с повышением температуры, бригады выезжают позже. К тем, у кого, по мнению диспетчеров, состояние здоровья хуже всего, выезжают в первую очередь. Да, это плохо, да, мы понимаем, что так не должно быть. Но горожане, в основном, с пониманием к этому относятся, — объяснил заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе Андрей Духовный. — Львиная доля вызовов — это высокая температура. К примеру, 1 января на почти 1 500 вызовов около 630 — это температура. А 2 января на 1 500 вызовов — 700 с температурой. И так далее, практически каждый день — около трети. Мы максимально укомплектовались, но всё равно на каждую бригаду приходилось по 25-30 вызовов за день. Мы не пьём чай, не разъезжаем по своим делам — мы работаем всю смену без отдыха. У нас в городе работает 62 бригады — это самое большое количество на Дальнем Востоке».

Однако один из фельдшеров скорой помощи располагает другой информацией. По его данным, на все вызовы было поставлено не 62 бригады, а лишь 11.

«На город у нас должно быть 22 машины. Это — только на Хабаровск, исключая пригородные сёла и посёлки. А сегодня работают 11 бригад, пять — на город, остальные — в пригороде. При этом одну из них сняли с работы, потому что медик заболел. Итого — 10 машин», — объяснил фельдшер, пожелавший остаться неизвестным.