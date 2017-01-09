Губернатор Хабаровского края остался без нулей

Служебные машины правительства Хабаровского края потеряли «красивые» номера — нули заменили обычные цифры. Так автомобиль губернатора уже сменил номера с 001 на 159. Такая же участь постигнет другие транспортные средства чиновников.

«У некоторых высокопоставленных лиц в правительстве края есть соревнования — чьи номера на машине круче, круглее. Узнав об этом, губернатор Вячеслав Шпорт поручил заменить все «красивые» номера на обычные. На его автомобиле и на машинах некоторых чиновников их уже поменяли», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» источник в правительстве.

Номерные знаки на автомобиле главы региона поменяли на новогодних каникулах, на других машинах нули исчезнут в ближайшее время, сейчас перерегистрацией транспортных средств из правительственного автопарка занимаются в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю.

Между тем уже год в России действует лимит на покупку автомобилей за счёт бюджета для чиновников. Руководители в ранге министра и замминистра не могут передвигаться на машинах дороже 2,5 миллиона рублей и мощностью более 200 лошадиных сил. Руководители подразделений ведомств могут рассчитывать лишь на авто не дороже 1,5 миллиона рублей.