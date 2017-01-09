Житель Совгавани после застолья угнал у знакомого автомобиль

Посиделки с алкоголем обернулись для жителя Советской Гавани потерей личного автомобиля. Иномарку у мужчины угнал его собутыльник. К моменту задержания злоумышленник успел избавиться от украденного имущества — он продал машину неизвестному лицу.

К сотрудникам полиции отдела МВД России по Советско-Гаванскому району обратился местный житель. Он сообщил, что на ночь припарковал свою иномарку возле дома по улице Гончарова в районном центре, а утром не обнаружил её на месте. Ущерб заявитель оценил в сто тысяч рублей.

Стражи правопорядка по подозрению в угоне задержали 23-летнего жителя Советской Гавани. Для фигуранта это уже не первый «залёт» — ранее молодой человек был судим за хищение автомобиля. Правоохранители выяснили, что накануне кражи злоумышленник пришёл в гости к потерпевшему. Вместе они распивали спиртные напитки, затем хозяин квартиры проводил гостя и лёг спать, забыв закрыть входную дверь. Позднее подозреваемый вернулся в дом — воспользовавшись тем, что квартира не заперта, он похитил ключи от иномарки заявителя и скрылся. Украденный автомобиль фигурант продал пока не установленному субъекту.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, по факту угона завели уголовное дело, а злоумышленника водворили в изолятор временного содержания. Сейчас сотрудники полиции разыскивают автомобиль.