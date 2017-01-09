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Хабаровчане недовольны хамским отношением кондукторов

Хабаровчане недовольны хамским отношением кондукторов
Чаще всего пассажиров не устраивают сдача в виде кучи мелких монет и грубые выражения в свой адрес
сегодня, 10:55
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Жители краевой столицы, пользующиеся общественным транспортом, жалуются на хамское поведение кондукторов. Чаще всего конфликты возникают из-за отсутствия сдачи или недовольства перевозчиков пассажирами.

По итогам опроса, проведённого в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте», большинство опрошенных — 41,8 процента — сталкивались с хамством кондукторов, 27,65 процента считают, что конфликта можно избежать — всё зависит от человека и того, как он поведёт себя, встретившись с грубым кондуктором. Ещё 14,9 процента признались, что некоторые пассажиры сами напрашиваются на скандал.

«Я помню, лет пять назад ехала в муниципальной 8ке, кондуктор девушка(с трудом можно так назвать) всю дорогу разговаривала по телефону, через слово матерясь. Все не святые, конечно, но рамки приличия можно соблюдать, в конце концов. А другая как-то наехала на меня, что я ей мелочью (по рублю) за проезд дала. Очень обидно мне было тогда, что не было пятитысячной купюры с собой (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.), — написала в комментариях к опросу читательница Валерия Гусева.

«Есть две крайности, редко попадаются кондукторы которые приветствуют, желают счастливого пути и много всего хорошего, кого надо подымут, кого надо посадят, действительно приятно и слышишь как люди её благодарят. А есть другая крайность, которая встречается чаще к сожалению, остановки не объявляет, громко (часто с матерком) отвлекает водителя разговорами, бегает курить через остановку и естественно хамство во всей красе (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.), — считает пользователь соцсети Валера Котов.

Поводом для проведения опроса стала история хабаровчанина, которого кондуктор хотела выставить из автобуса маршрута № 34 за то, что он протянул ей для оплаты проезда надорванную 50-рублёвую купюру. После того, как разгорелся скандал, один из пассажиров заплатил за горожанина, однако конфликт не был исчерпан — стороны продолжали спорить, можно ли расплачиваться повреждёнными деньгами и несёт ли сотрудник транспортного предприятия какую-то ответственность. Пассажир попытался снять происходящее на телефон, но кондуктор стала угрожать ему, а после — несколько раз ударила.

Многие хабаровчане поддержали пассажира и рассказали, что сами попадали в подобные ситуации, но на других маршрутах. Однако хамство кондукторов — не единственная проблема общественного транспорта, с которой столкнулись горожане в праздничные дни. Так, многие вечером не могли часами дождаться 29-го автобуса, а водители 23-го маршрута и вовсе игнорировали пассажиров на остановке «Кооперативный университет».

«Вчера вечером ждал 23-й, нужно было добраться до автовокзала. Два автобуса прошли мимо — ни один не остановился, хотя водитель видел мёрзнущих в ожидании людей. В итоге прождал 45 минут на остановке и пошёл пешком», — рассказал активный читатель РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Сергей Логинов.

Ходить пешком в новом году жителям краевой столицы придётся больше. Как ранее писало агентство, с 30 декабря по постановлению городской администрации закрылись автобусные маршруты № 60, 72, 79, 86 и 87.

 
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