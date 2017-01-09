Хабаровского перевозчика снова штрафуют за нарушение условий конкурса

Прокуратура в очередной раз нашла нарушения в деятельности ООО «Вираж-1». Для автобусного перевозчика, который продолжает нарушать условия летнего конкурса, год начался со штрафа.

Проверка показала, что транспортные средства ООО «Вираж-1» до сих пор не оснащены информационными электронными табло в качестве указателя маршрута, устройствами для автоматического информирования и громкой связью для оповещения пассажиров. У перевозчика нет необходимого оборудования для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, а также систем видеонаблюдения в салонах и кондиционеров. Таким образом, как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, ООО «Вираж-1» нарушает требования условий конкурса: автобусы не соответствуют тем критериям, которые заявлены в карте маршрута.

По результатам проверки прокурор района возбудил дела об административном правонарушении. Фигурантами стали генеральный директор ООО «Вираж-1» и юридическое лицо. Виновных оштрафовали на общую сумму 30 тысяч рублей.

Предприятие уже наказывали рублём в конце прошлого года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ООО «Вираж-1» получило штраф за отсутствие оборудования для инвалидов. В автобусах не было низкого пола и пандусов.

Группа компаний «Пять звёзд», в которую входит перевозчик, стала лидером краевой столицы по нарушениям правил дорожного движения. По перебивке номеров на пассажирских автобусах компания тоже первой попала в поле зрения сотрудников ГИБДД. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», один из представителей группы — ООО «Васильев» — «прогремел» на всю Россию после столкновения двух пассажирских автобусов на Комсомольской трассе в августе 2015 года. В результате автокатастрофы погибли 15, а пострадали 63 человека.

Именно этот предприниматель выиграл в конкурсе перевозчиков наибольшее количество маршрутов. После победы ООО «Васильев» проигравшие перевозчики сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», что Юрий Васильев предлагает им работать на его маршрутах за полторы тысячи рублей в день. Сам предприниматель эту информацию комментировать отказался. Его коллега, директор ООО «Вираж» Николай Высочин, категорически опроверг информацию о подобном «партнёрстве» и заявил, что всё это лишь обман и дезинформация со стороны проигравших.