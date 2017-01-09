В Хабаровске выделят больше всего квартир для военнослужащих ВВО

В Хабаровске в 2017 году выделят самое большое количество квартир для служащих Восточного военного округа. Для них планируют предоставить 1 605 жилых помещений. Также на три тысячи собираются увеличить количество мест в общежитиях, которые будут построены для военнослужащих-дальневосточников.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, кроме новостроек фонд служебного жилья формируется за счёт квартир, которые освобождают военнослужащие, сдавшие жилплощади при убытии к новому месту прохождения военной службы. Также некоторые семьи получают помещения для постоянного проживания. Всего в 2017 году фонд служебного жилья на территории ВВО пополнят около 4,5 тысячи квартир.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в конце прошлого года в микрорайоне Волочаевский Городок сдали новый жилой дом. Ключи от квартир в нём получили 176 семей военнослужащих Восточного военного округа. Общая площадь жилья составила более 11,5 тысячи квадратных метров. Въехать в новые квартиры военные смогли сразу — в помещениях сделали ремонт, установили пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, сантехнику, а также приборы учёта и электроплиты. Всего в Волочаевском Городке за минувшие годы возвели 12 домов — это около 2 200 квартир.