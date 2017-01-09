В Хабаровском крае нашли почти 500 аналогов "Боярышника"

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проверили 82 объекта розничной торговли. В рамках рейдов представители ведомства обнаружили в точках продаж 486 единиц спиртсодержащей непищевой продукции, реализация которой приостановлена постановлением главного государственного санитарного врача России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, всю найденную продукцию представители Роспотребнадзора арестовали, а в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, составили протоколы.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что торговые и аптечные сети в региона проверяют на наличие сомнительной спиртосодержащей продукции. Поручение об усилении контроля над продажей подобных медицинских препаратов, косметических средств и алкоголя дал губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Также агентство писало, что в декабре «Гражданский патруль» начал сбор подписей под обращением в Генеральную прокуратуру России с просьбой усилить контроль над работой киосков, торгующих алкоголем и спиртосодержащей продукцией. По мнению активистов, эти точки являются каналами поставки контрафакта, из-за которого гибнут люди.

Информацию о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции можно передавать по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю: 27-25-77.