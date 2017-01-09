В Хабаровске мужчина стащил золото из квартиры, где монтировал люстру

Чтобы наведаться за добычей, он сделал дубликаты ключей

В дальневосточной столице сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу. Они задержали мужчину, который стащил у хабаровчанки ювелирные изделия. Злоумышленник обратил внимание на золотые украшения, когда пришёл к потерпевшей монтировать люстру.

За несколько дней до кражи фигурант устанавливал и подключал в квартире у жительницы Индустриального района осветительные электроприборы. Под предлогом покупки недостающих материалов он вышел из дома, чтобы сделать дубликаты ключей от входной двери. Некоторое время спустя, когда хозяев не было, мужчина проник в квартиру и похитил золотую цепочку с кулоном.

Ущерб от кражи заявительница оценила в 15 тысяч рублей. По подозрению в преступлении оперативники городского отдела полиции № 4 задержали 27-летнего местного жителя. В биографии мужчины это первое преступление.

«Украшения сотрудники полиции изъяли во время обыска. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.